Pour service rendu à la nation : Plusieurs trophées et le diplôme de doctorat à titre honorifique décernés à l’imam Mahmoud

Hier la grande salle du Mémorial Modibo Keïta a abrité la cérémonie de haute distinction et de décoration de son éminence imam Mahmoud Dicko par Human Rights (organisation des Droits de l’Homme). Ces trophées lui ont été décernés pour son service rendu à la Nation. Pour Humain Rights, l’imam Dicko a la connaissance qu’un docteur donc c’est le diplôme papier de doctorat seulement qui lui manque, c’est pour cela que l’organisation des Droits de l’Homme a donné le titre docteur à l’imam Dicko.

Les fidèles de l’imam de Badalabougou sont venus partout pour assister à cette activité que leur honore. On voyait le sourire malicieux sur les lèvres de ses partisans.

Pour le récipiendaire, le tout nouveau docteur, l’imam de Badalabougou dit que c’est dans la salle qu’il a rencontré la délégation de Humain Rights, très ému et heureux de ces trophées mais pas fier car les 80% du territoire malien sont occupés par des bandits armées. ‘’ La lutte pour la liberté, la dignité et l’honnêteté demeure et elle ne se finit pas tant qu’on est en vie’’ a laissé entendre le tout nouveau docteur et ajoute que le Mali a un peuple débout qui est toujours à la quête de la liberté, d’honneur. Selon toujours le récipiendaire, cette jeunesse ne doit pas se laisser manipuler par qui que soit et doit imposer la gestion de leur pays, il est grand temps de se serrer les coudes et de laisser à côté les rancœurs pour sauver le Mali. L’imam de Badalabougou révèle que les décisions de la vie du Mali sont discutées dans les chancelleries étrangères et que cela n’est pas normal, c’est aux Maliens de dire le sort de leur pays donc personne ne doit imposer ses idées sur le Mali.

Quant à David Gallo, président de Human Rights et conseiller de l’actuel président des Etats-Unis Joe Biden, a fait une vidéo de cinq minutes qui a projeté par la partie techniques. Dans cette vidéo, le président de Human Rights félicite le Cheick Imam Mahmoud Dicko par son amour et son attachement à son pays. Pour lui, ses experts ont examiné 115 personnalités et parmi eux, le meilleur choix est Mahmoud Dicko et donc il doit être en féliciter.

Diak

Commentaires via Facebook :