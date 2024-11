Presse : Le journalisme de solutions a une ambassadrice !

La 2e édition de la Semaine l’Afrique des Solutions (SAS), édition 2024, a distingué notre compatriote Aïchata Diawara, journaliste, présentatrice du bulletin météo de l’OTRM, “Ambassadeur de solutions pour l’Afrique”, la plus grande distinction africaine en cette matière. Sa médaille lui a été remise lors d’une cérémonie, du 17 au 19 octobre 2024 à l’Université Mohammed V de Rabat au Maroc.

Notre consœur, Aïchata Diawara, journaliste à l’ORTM, devra, selon les organisateurs, cette distinction à son parcours personnel et professionnel inspirant et sa contribution au rayonnement et au développement de l’Afrique.

Les “Ambassadeurs de solutions pour l’Afrique” constituent un réseau, grand et varié, d’artisans de solutions, qui se consacrent à identifier et amplifier les initiatives innovantes et constructives qui ont un impact positif sur les grands enjeux mondiaux et africains.

Ils sont des pionniers, entrepreneurs, dirigeants d’entreprise, femmes et hommes politiques, avocats, scientifiques, journalistes, sportifs, inventeurs, communicants, artistes, acteurs, enseignants, élus, banquiers d’affaires, coachs certifiés, influenceurs crédibles…

Leurs histoires sont passionnantes et inspirantes. Ensemble, ils constituent une source inépuisable de force et de succès. Ce sont des femmes et des hommes d’impact, connus et illustres, avec des parcours hors du commun. Ils travaillent au quotidien, en Afrique et dans le reste du monde, pour faire évoluer la société, dans tous les domaines.

En recevant sa distinction, Aïchata Diawara a dit toute sa fierté et sa disponibilité à œuvrer pour un journalisme apaisé au Mali.

A K.

