Récompense du mérite : La présidente du Tribunal de Ségou, Mme Diarra Kankou Sangaré honorée

Le mercredi 08 mars 2023 a été célébré à travers le monde la Journée internationale de la Femme. Une occasion pour le monde entier d’honorer les femmes qui se sont distinguées à travers leur travail bien fait et leur dévouement et détermination pour la défense des intérêts de leur pays. Dans ce cadre de la célébration de cette date symbolique de commémoration de l’engagement des femmes pour la promotion de leurs droits, le Groupement des Jeunes pour l’Education et le Développement du Mali, une organisation œuvrant pour l’éducation et le développement, a décerné des distinctions honorifiques à sept (07) braves femmes travaillant dans différents secteurs d’activités, à savoir : (justice, santé, presse, culture, secteur privé et politique).

​Parmi celles-ci figurent Mme Diarra KankouSangaré, présidente du Tribunal de Grande Instance de Ségou. Cette distinction est décernée pour service rendu à la nation malienne en transmettant son savoir-faire et son savoir-être aux jeunes générations.

​La distinction décernée à la Présidente du Tribunal de Grande Instance de Ségou a été vivement saluée par la famille judiciaire en particulier et la population de Ségou en général. Son intégrité, sa détermination, son engagement et sa probité ont beaucoup plaidé pour elle dans ce choix. Des atouts qui lui ont permis aussi de gagner la confiance et le cœur de ses collègues et des populations partout où elle a servi. Très discrète et cadre émérite au service de la Nation, Mme Diarra Kankou Sangaré œuvre inlassablement pour rendre justice au nom de la loi. Bonne chance à la présidente et bonne continuation.

Y. SANGARÉ

