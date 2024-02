Le président de la Transition et Grand Maître des Ordres nationaux, le Colonel Assimi Goïta a élevé le Vérificateur Général, Samba Alhamdou Baby, au grade de Commandeur de l’Ordre national du Mali. La cérémonie solennelle a eu lieu au palais de Koulouba et a concerné 28 récipiendaires. Cette distinction honorifique consacre des efforts de plusieurs décennies au service de l’Etat malien

«Vous faites partie d’une élite, non pas par condescendance, mais par le mérite, le don de soi, le patriotisme avéré fondé sur le dépassement de soi car, pour vous, le Mali est au-dessus de tout…», a déclaré le Grand chancelier des Ordres nationaux, Général Amadou Sangafourou Guèye, en s’adressant aux récipiendaires. Et d’ajouter, «ce que vous donnez en viatique à vos compatriotes, c’est beaucoup d’honneur et de dignité».

Pour le représentant des récipiendaires, Moussa Alassane Diallo (ministre de l’Industrie et du Commerce), cette médaille est la récompense des mérites de l’engagement à la nation d’hommes et de femmes qui ont pour modèle le Chef de l’Etat pour son engagement patriotique dans beaucoup de nobles combats, dont la lutte contre la corruption.

A la fin de la cérémonie, le Vérificateur Général s’est dit profondément ému par l’honneur que les plus hautes autorités ont fait à sa modeste personne en l’élevant au grade de Commandeur de l’Ordre national du Mali et les a remerciées pour leur engagement aux côtés du BVG dans sa lutte contre la corruption et la délinquance financière.

