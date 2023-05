Souleymane Cissé, le lauréat du Carrosse d’Or 2023 lors du festival de Cannes tenu cette année, a regagné Bamako, le dimanche 28 mai. Il a été accueilli en grande pompe par les autorités, les acteurs du cinéma et de la culture, sa famille et sympathisants. Il a dédié cette récompense à la jeunesse.

« C’est plus qu’émouvant ! C’est la première fois dans ma carrière que je me vois accueillir par la population malienne. J’avais des larmes aux yeux. Je pense que ça ne sera pas la dernière fois parce que même c’est très difficile de faire le cinéma au Mali. Nous avons vécu des étapes très dures. J’ai fait un premier film ça m’a couté la prison. Il a fallu l’intervention du président Moussa Traoré pour que la vérité éclate. J’ai continué à travailler. Après j’ai fait un film Yeelen qui a permis au Mali d’être connu à l’extérieur. Quand je suis revenu au Mali, je me suis retrouvé devant la maison paternelle, chassé de ma maison mais dites-vous bien que j’ai telle confiance au Mali que quelques soient les problèmes qu’on me pose, je sais que les solutions viendront après, mais par qui ? Je ne sais pas. Je remercie tout le monde, à commencer par ma mère et ma famille. Sans le soutien de ma famille je n’aurais jamais pu faire le film. Je suis très honoré et je remercie le peuple malien pour m’avoir donné cette conviction de croire à l’avenir de ce pays. Et pour ça, ce prix, je le dédie à la jeunesse tout court. Et j’espère que cette jeunesse nous amènera un jour à la palme d’or. C’est ma conviction », a expliqué Souleymane Cissé, le lauréat du Carrosse d’Or 2023, sur le plateau du journal télévisé de 20h de la chaine nationale.

Le Mali était à l’honneur lors du festival de Cannes 2023. Le cinéaste malien Souleymane Cissé a reçu le Carrosse d’Or 2023. En effet, la Société des Réalisatrices et Réalisateurs de Films (SRF) a décerné le Carrosse d’Or au célèbre réalisateur malien, Souleymane Cissé, lors de la cérémonie d’ouverture de la Quinzaine des Cinéastes le mercredi 17 mai dernier à Cannes, en marge du Festival ouvert le mardi 16 Mai. Ainsi, il devient le deuxième cinéaste africain à remporter cette récompense après le sénégalais Ousmane Sembène. Ce prestigieux prix récompense l’ensemble d’une carrière pour son originalité, son courage et sa rigueur dans la mise en scène et la production.

« C’est un prix de la société des réalisateurs qui décerne chaque année à un professionnel du cinéma soit par un film, soit par ces œuvres. Ils m’ont décerné ce prix pour tout ce que j’ai fait comme film. C’est la récompense. Et ça me réjouit parce que c’est des professionnels. Je ne m’attendais jamais à ce prix-là. Mais j’avoue que ça me donne la force de pouvoir faire le cinéma contre l’injustice », a-t-il indiqué. Pour dire que c’est loin pour lui de passer le flambeau aux plus jeunes. Pour le futur, il envisage de faire d’autres films. « On aimerait que j’aille à la retraite mais moi je ne voudrais pas aller à la retraite parce que c’est me condamner moi-même. Tous les jours je vis de l’injustice et j’ai envie de l’exprimer pour que les gens sachent ce qui se passe dans mon pays »

Par ailleurs, il a demandé à la jeunesse de prendre courage et surtout de ne jamais lâcher. « La vérité c’est que demain sera pour le Mali », a-t-il dit. Avant de remercier le président Modibo Keïta et ses collaborateurs qui ont eu confiance en eux à l’époque, la jeunesse pour les envoyer partout un peu dans le monde pour apprendre. Et il a demandé aux responsables actuels du pays de penser à cette jeunesse.

A noter que Souleymane Cissé est l’auteur de grandes productions, parmi lesquelles l’on peut citer: « #Den_Musso » « #Baara », « #Finyè » – le vent, « #Yeelen »-la lumière, ou encore « O Ka », et a contribué indéniablement au rayonnement de la culture #malienne hors des frontières du pays.

Moussa Sékou Diaby

