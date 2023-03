La lutte efficace contre le terrorisme : Passe par l’érection de Gourma Rharous en région

Le Jeudi 23 Février 2023, le peuple des cercles de Gourma Rharous, Gossi et Bambaramaoundé, à travers toutes leurs communes, a effectué une marche pacifique, dans la bonne humeur et grand espoir. Toutes les populations des trois cercles étaient au rendez-vous. C’était une mobilisation inégalée et inattendue, car tous pour une même cause à savoir la création de la Région de Gourma Rharous et, cela tout en soutenant les Autorités de la Transition. Les marcheurs espèrent que la création de la 20ème Région du Mali, tant de fois annoncée et tant de fois reportée, sera enfin effective pour un meilleur développement de cette zone et pour une réponse efficace à la lutte contre le terrorisme et pour le retour rapide et la paix dans cette zone. Lisez plutôt la Déclaration des populations des cercles de Rharous, de Gossi et de Bambara Maoundé. Nous vous proposons la déclaration des populations des cercles de Gourma Rharous adressée aux autorités de la transition !

DECLARATION DE SOUTIEN DES POPULATIONS DES CERCLES DE : GOURMA RHAROUS, GOSSI ET BAMBARA MAOUNDE AUX AUTORITES DE LA TRANSITION.- N°001 du 23-02-2023

Nous populations des cercles de : Gourma Rharous, Gossi et Bambara Maoundé félicitons et remercions vivement les autorités de la transition pour la récente délibération du CNT érigeant les communes de Gossiet de Bambara Maoudé en circonscriptions administratives.

En effet, les cercles de Gourma Rharous, Gossi et Bambara Maoudé constituant la Région naturelle du Gourma qui couvre une superficie de 50.000 km2 pour une population d’environ 200.000 Habitants.

​La Région naturelle qui attend d’être officialisée est limitée au Nord par la Région de Tombouctou, au Sud par la République sœur du Burkina Faso, à l’Est par la Région de Gao, à l’Ouest par les Régions de Mopti et de Douentza.

​Cette Région constituée de trois zones écologiques (la vallée du fleuve, la zone intérieure et la zone des lacs) regorge d’énormes potentialités économiques :

– Au plan Agricole : l’agriculture occupe plus de 50% de la population active, disposant de nombreuses terres aménageables (Boranda 1700 HA, Fararou 800 HA, Gourou 1800 HA, Kakasse 1500 HA, Harara500 HA…….), qui n’attendent qu’un aménagement conséquent pour assurer la sécurité alimentaire dans le Nord en particulier et le Mali en Général ;

– Au plan pastoral : le Gourma dispose du cheptel le plus important de la Région de Tombouctou soit 45% des meilleures terres salées, d’abondants pâturages et de tout un chapelet de mares pérennes et semi-pérennes.

​Cependant ce cheptel reste faiblement exploité à cause de l’enclavement de la zone (état des routes, insuffisance d’infrastructures pastorales et des soins vétérinaires…..) ;

– Au plan halieutique : la Région du Gourma est traversée dans sa partie Nord par le Fleuve Niger sur une distance de 180 Km, de nombreuses mares et lacs constituant les zones de production piscicole ;

– Au plan faune et flore le Gourma constitue l’une des plus importantes zones cynégétiques du Mali ( laréserve de biosphère du Gourma) ;

Outre ces potentialités citées celle de cueillette, artisanat, Commerce et de Transport sont non moins importantes.

​Au regard de toutes ces potentialités économiques, sa situation Géographique et sa superficie les cercles de Gourma Rharous, Gossi, Bambara maoudé sollicitent leur érection en région administrative de Gourma Rharous avec Rharouscomme chef lieu de Région.

Vive la transition dans un Mali réconcilié, uni et prospère !

Vive la Région de Gourma Rharous !

Vive la République du Mali !

