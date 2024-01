Pour soulager les souffrances des populations : Le PDG de Baraka Petroleum, Sadio Bathily offre 155 000 litres de gasoil à EDM-Kayes

Pour atténuer la crise énergétique que traverse notre pays, le PDG de la société Baraka Petroleum Sadio Bathily a décidé de faire une donation de carburant à EDM Kayes pour soulager les souffrances des populations de Kayes.

La cérémonie de remise des carburants était présidée par le gouverneur de Kayes. “Nos autorités font un travail extraordinaire pour permettre à EDM de satisfaire sa clientèle. Notre société qui a un contrat de fourniture de carburant avec EDM-SA ne compte pas non plus rester en marge en tant que partenaire d’EDM. A cet effet, c’est un devoir pour notre société, en cas de besoin social, d’agir au nom du patriotisme, pour aider les plus hautes autorités à servir à l’ensemble de la population un meilleur bien-être. C’est dans le but de soutenir les efforts de l’Etat que la société Baraka Petroleum a décidé d’offrir gratuitement 3 camions citernes de 45 000 litres de gasoil chacun et 20 000 litres, soit un total de 155 000 litres de gasoil répartis comme suit : 45 000 litres de gasoil pour Nioro, 45 000 litres de gasoil pour les populations de Kayes et 45 000 x 3 plus 10 000 litres pour le camp militaire de Kayes et 10 000 litres pour l’hôpital Alfousseyni Daou de Kayes. Le don du gasoil à l’hôpital, selon Sadio Bathily, permettra de mieux fournir EDM-SA en évitant une rupture de carburant qui a un impact sur la santé des habitants de la région de Kayes. En plus de cette donation de carburant, la société Baraka Petroleum est prête à donner 30 camions citernes aux autorités pour leur permettre d’acheminer le carburant négocié par les autorités du Mali auprès des autorités du Niger pour venir en aide à EDM-SA. Tout cela est un moyen pour nos autorités à faire face à la crise énergétique que traverse notre pays aujourd’hui. Ainsi, la société Baraka à travers cette donation de 155 000 litres de carburant et la mise à disposition de 30 camions citernes pour le transport du carburant du Niger à Bamako, compte apporter son appui comme société citoyenne afin de permettre à l’EDM-SA, notre partenaire, de traverser cette période difficile dans son histoire. Tout en remerciant de tous les efforts consentis, nous restons aux côtés de nos autorités pour agir dans le sens du bien-être de l’ensemble des populations du Mali. Nous prions Allah pour aider notre pays à retrouver la paix, la concorde dans un Mali prospère”, a déclaré le représentant de la société, Amadou Kassé.

“Le 14 décembre dernier, nous avons tenu une réunion d’urgence sur la crise du carburant au sein de l’hôpital. Après la rencontre, il m’est venu à l’esprit de solliciter Sadio Bathily, PDG de la Société Baraka Petroleum, pour un soutien. Il a promis de prendre ma demande en compte”, a expliqué le colonel-major Moussa Soumaré, en situant l’événement dans son contexte.La SBP a également annoncé avoir mis à disposition 30 camions-citernes pour le transport du carburant du Niger à Bamako. Elle compte apporter son appui comme société citoyenne afin de permettre à l’Énergie du Mali de traverser cette période difficile de son histoire. Cette société, selon lui, a promis de rester aux côtés de nos autorités pour agir dans le sens du bien-être de l’ensemble de la population du Mali.“La politique sanitaire de notre pays se soucie de la bonne qualité des soins de santé qui dépend de la disponibilité de l’électricité. Les coupures intempestives de courant constituent un obstacle à la bonne marche des services de dialyse, de pédiatrie et de gynécologie, parmi tant d’autres. Et nous mesurons la portée de cette action. Nous remercions Baraka et tous ceux qui ont fait des contributions en faveur de l’hôpital”, a témoigné le directeur général de l’hôpital Fousseyni Daou de Kayes, Dr Samou Diarra.

Siaka Doumbia

