A Douentza, faire des transactions bancaires (versements, retrait) orage money, Moov money (dépôts, retraits) aujourd’hui devient de plus en plus rare, les Unités de Valeur (UV) sont introuvables. Les partenaires d’orange et de Moov sont presque tous le temps à sec d’UV. Les habitants de ladite région s’interrogent sur la question.

En effet, les transactions via les réseaux Orange money et Moov money à Douentza nécessitent aujourd’hui plusieurs jours d’attente. Les deux partenaires commerciaux d’orange Mali dont, la Venise center et universelle Com de la dite région n’arrivent plus à satisfaire les besoins de ses clients non plus ceux du réseau Moov Africa (Malitel) y compris la BMS. Les clients sont obligés de parcourir d’autres méthodes pour faire leur transfert dans les autres régions du Mali.

Cependant, les banques seraient la cause de ce problème qui persiste depuis l’avènement de la crise sécuritaire dans le centre du Mali. La banque malienne de solidarité (BMS)-SA, étant la seule structure bancaire sur place après la fermeture des portes de la banque internationale malienne(BIM) dans la région, depuis février 2021 a du mal à satisfaire ses clients. Néanmoins les services de la BMS -sa, l’unique banque de la ville sont limités pour cause de l’insécurité au moment des déplacements de l’argent vers la BECEAO de Mopti. Il faut rappeler que, lors de l’un de ses déplacements le cortège a été pris en embuscade sur l’axe Douentza-Sévaré causant la mort de l’un des agents dans le cortège.

N’ayant pas d’autres moyens, il y a aussi des commerçants qui se déplacent avec de fortes sommes vers la région de Mopti ou Badiangara pour le versement. Ils sont exposés à tout genre de risques, ils peuvent même être braqués et être tués pendant le trajet.

Les observateurs pensent que l’état doit tout faire pour mettre fin à ce calvaire sinon la situation risque de toucher l’économie de la région. Il y a aussi ceux qui se permettent de dire que : « l’état a négligé et continue de négliger la situation. Le transport de l’argent peut se faire par hélico de l’armée ou celui de la Minusma », a scandé un observateur.

Alors que la politique bancaire est de : « maintenir plus de clients possibles », à Douentza c’est malheureusement le contraire, il arrive souvent que les clients eux mêmes supplient les banquiers pour le versement de leur propre argent. Parfois pour verser de l’argent dans ton compte il te faut tout une planification au niveau de la banque. Il faut déclarer le versement en avance et rester à l’écoute, espérant qu’ils te rappelleront.

Selon le témoignage de Nouhoun Ouologuem, un commerçant de Douentza résidant à Bamako, que «Depuis 2021, la banque refuse les versements à moins qu’il y ait une personne pour le retrait, soit ils prennent ton versement pour donner à quelqu’un d’autre pour son retrait ».

Il ajoute que : «Ça fait plus d’une année maintenant qu’on ne fait plus de versement dans un compte bancaire à Douentza. J’ai un nouveau système de transfert qui consiste à prendre ou à donner de l’argent aux marchands de bétail à Bamako ici et un de mes correspondants le récupère là-bas à Douentza et vice versa ».

A noter que les unités de valeurs (UV) sont des titres matérialisés par inscription en compte Orange Money et la preuve de leur détention est apportée par la production d’un extrait de compte Orange Money ou émission d’un SMS de Orange indiquant le solde du compte Orange Money. Ce service permet à tout abonné titulaire d’un compte Orange Money actif, d’effectuer à partir de son téléphone mobile des transactions financières avec des autres porteurs d’UV par le débit ou le crédit de son compte sous des conditions.

Oumar Sawadogo

