La mairie de la commune urbaine de Ségou a organisé sa traditionnelle journée de restitution publique du compte administratif de l’exercice 2023le mercredi 29 mai 2024 dans la salle de conférence du centre Gabriel Cissé de la mission catholique de Ségou. La présentation du compte administratif de l’année écoulée (2023) ; l’état d’exécution du Plan de développement économique social et culturel (PDSEC) et celui du fonctionnement des organes et services propres de la mairie. Tels étaient les trois points à l’ordre du jour de la journée de restitution publique du compte administratif de l’exercice 2023 de la mairie de la commune urbaine de Ségou. «L’organisation de cette cérémonie est une tradition à la mairie de la commune urbaine de Ségou , conformément aux dispositions de l’article 222 de la loi N°2023-004 du 13 mars 2023 portant code des Collectivités territoriales du Mali qui stipule que le président de l’organe exécutif procède annuellement à la restitution publique de la gestion de la collectivité territoriale au titre de l’exercice écoulé», a rappelé le maire Nouhoum Diarra. Le président de séance, monsieur Daouda Diarra, préfet du cercle de Ségou a tout d’abord salué le leadership du président de l’organe délibérant pour la tenue régulière de cet exercice de recevabilité qui est gage de bonne gouvernance et ensuite félicité la population pour ce déplacement massif avant d’ouvrir la séance. Plus de 200 personnes ont pris part à ladite restitution notamment le maire de la commune rurale de Pelengana , madame Diabaté Mamou Bamba, les 1er et 2ème adjoint au maire de la commune urbaine de Ségou à savoir Boubacar Sow et madame Doucouré Mariam Diallo, les conseillers communaux, les chefs de quartier, les représentants des confessions religieuses, des directeurs des services déconcentrés de l’Etat , la présidente de la Cafo, le président communal de la jeunesse, la société civile, les partenaires techniques et financiers . Ce cadre a permis de présenter l’état de mise en œuvre des recommandations de l’exercice 2022. Les travaux de la journée qui se sont déroulés tel inscrit dans le code des collectivités territoriales, constituent un exercice démocratique et de recevabilité du conseil communal avec à sa tête le maire auprès des populations de la commune. L’occasion était bonne de communiquer et de sensibiliser les populations pour un développement harmonieux et participatif de la commune urbaine de Ségou. C’est dans ce contexte que les différentes présentations ont édifié les participants sur la gestion de l’exercice 2023 du maire. Les activités réalisées ont été présentées et celles qui n’ont pu l’être ont été portées à la connaissance des participants. Aux différentes questions posées, des réponses édifiantes ont été données par monsieur le Maire. Comme les années précédentes, l’un des points importants de cette session est le faible taux de mobilisation de la taxe de développement régional et local « TDRL ». Le conseil communal avec à sa tête le maire a été ovationné par les participants pour les efforts déployés en 2023. I ’engagement du maire Nouhoum Diarra et son staff a été beaucoup félicité par les représentants de l’Etat et tous les participants. Le maire Nouhoum Diarra a exhorté tous les citoyens à payer les impôts et les taxes qui sont d’un appui important pour développer la commune.

Chiaka Dembélé (stagiaire)

