Abus américain des droits de douane : La Chine exprime son opposition

La position du gouvernement chinois concernant son opposition à l’abus des droits de douane par les Etats-Unis a été publiée samedi 5 avril 2025.

es Etats-Unis ont récemment imposé des droits de douane, sous divers prétextes, à tous leurs partenaires commerciaux, y compris la Chine, compromettant gravement les droits et intérêts légitimes des nations, violant gravement les règles de l’Organisation mondiale du commerce, nuisant gravement au système commercial multilatéral fondé sur les règles et perturbant gravement la stabilité de l’ordre économique mondial. Le gouvernement chinois condamne vivement cette mesure et s’y oppose fermement. Selon une déclaration sur la position du gouvernement chinois, les mesures prises par les Etats-Unis violent les principes économiques fondamentaux et les normes du marché, ne tiennent pas compte des résultats équilibrés obtenus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales et ignorent le fait que les Etats-Unis bénéficient depuis longtemps de manière substantielle du commerce international. L’utilisation des droits de douane comme outil de pression extrême à des fins égoïstes est un exemple typique d’unilatéralisme, de protectionnisme et d’intimidation économique.

Sous couvert de “réciprocité” et d’“équité”, les Etats-Unis s’engagent dans des jeux à somme nulle et recherchent essentiellement l’“Amérique d’abord” et l’“exceptionnalisme américain”, indique la déclaration.

D’après le document, les Etats-Unis exploitent les droits de douane pour renverser l’ordre économique et commercial international existant, en donnant la priorité aux intérêts américains plutôt qu’au bien commun mondial et en sacrifiant les intérêts légitimes des pays du monde entier pour servir leur propre agenda hégémonique.

“De telles actions se heurteront inévitablement à une large opposition de la communauté internationale”, note-t-il.

La Chine est une civilisation ancienne et une terre de rituels. Le peuple chinois préconise de traiter autrui avec sincérité et confiance. “Nous ne créons pas de troubles, mais nous ne reculons jamais devant eux”, indique la déclaration, soulignant que la pression et les menaces ne sont pas les bonnes façons de traiter avec la Chine. La Chine a pris et continuera de prendre des mesures résolues pour sauvegarder sa souveraineté, sa sécurité et ses intérêts de développement.

Notant que les relations économiques et commerciales entre la Chine et les Etats-Unis doivent être mutuellement bénéfiques par nature, la déclaration affirme que les Etats-Unis doivent se conformer aux attentes communes des peuples des deux pays et du monde entier. Conformément à la nécessité de sauvegarder les intérêts fondamentaux des deux pays, les Etats-Unis doivent cesser d’utiliser les droits de douane comme arme pour réprimer le commerce et l’économie de la Chine, et cesser de porter atteinte aux droits légitimes au développement du peuple chinois.

En tant que deuxième économie mondiale et deuxième marché de consommation de biens, la Chine ouvrira davantage ses portes au monde extérieur, quelle que soit l’évolution de la situation internationale, souligne la déclaration.

Selon elle, la Chine continuera de s’ouvrir au monde à un niveau élevé, d’élargir régulièrement son ouverture institutionnelle en matière de règles, de règlements, de gestion et de normes, de mettre en œuvre des politiques de libéralisation et de facilitation du commerce et d’investissement de haut niveau, et de favoriser un environnement commercial de premier ordre axé sur le marché, fondé sur le droit et internationalisé, afin de partager ses opportunités de développement avec le monde et de parvenir à des avantages mutuels et à des résultats gagnant-gagnant.

La mondialisation économique est la seule voie pour le développement de la société humaine. Le système commercial multilatéral fondé sur les règles et centré sur l’Organisation mondiale du commerce (OMC) a apporté d’importantes contributions à la promotion du commerce mondial, de la croissance économique et du développement durable, note le document. “L’ouverture et la coopération étant la tendance de l’histoire, le monde ne reculera pas et ne doit pas reculer vers l’isolement mutuel et la division”, souligne la déclaration. Les avantages mutuels et les résultats gagnant-gagnant reflètent les aspirations communes de tous les peuples, tandis que l’intimidation économique de type “chacun pour soi” finira par se retournera contre ses auteurs.

“La communauté internationale a la responsabilité partagée de rendre la mondialisation économique plus ouverte, plus inclusive, plus universellement bénéfique et plus équilibrée”, ajoute la déclaration.Le développement est un droit universel pour tous les pays, et non le privilège exclusif de quelques-uns. Les affaires internationales doivent être discutées et traitées collectivement, et l’avenir et le destin du monde doivent être entre les mains de toutes les nations, déclare-t-elle. Il n’y a pas de gagnants dans les guerres commerciales ou tarifaires, et le protectionnisme mène à une impasse, souligne la déclaration. Tous les pays doivent défendre les principes de consultation étendue, de contribution conjointe et de partage des bénéfices, défendre un véritable multilatéralisme, travailler ensemble pour s’opposer à toutes les formes d’unilatéralisme et de protectionnisme, et défendre le système international centré sur les Nations unies et le système commercial multilatéral ayant pour cœur l’OMC.

La déclaration souligne la conviction que la grande majorité des pays qui valorisent l’équité et la justice resteront du bon côté de l’histoire, en prenant des décisions servant leurs propres intérêts. Le monde doit adopter l’équité et non l’hégémonie.

Source Ambassade de Chine au Mali

