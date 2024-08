Affaire de détournement de l’engrais subventionné : SEWA Agrobusiness serait-il victime de sa bonne foi ?

C’est la question que se posent les observateurs avisés après la fermeture de son magasin et l’arrestation de son représentant à Koutiala à la suite d’un passage musclé des agents régionaux de la GDCC. Et depuis, elle est brandie tel un trophée de guerre, sur les ondes de la télévision nationale. On lui reproche d’avoir détourné l’engrais subventionné des paysans et de mettre en péril toute une opération exécutée par l’OPAM, dans la plus grande discrétion et loin de tous regards indiscrets.

Ce qu’il s’est réellement passé…

Arrivée en vrac au port de Conakry, la mise en sacs a été faite par les soins de l’Opam. Seulement voilà : selon nos recoupements, 70% des 2 200 tonnes qu’a la société Sewa agro business ont été emballés dans des sacs non adaptés sur lesquels était mentionnée campagne agricole 2017/2018 NPK alors que le produit est l’urée et la campagne est 2024/2025. En effet, contrairement aux premiers fournisseurs livrés dans des sacs estampillés OPAM avec la mention « vente exclusive au Mali », à la suite d’une rupture de stocks desdits sacs, mandat a été donné au transitaire, à la direction de Ko2 de Niono et à SEWA Agrobusiness de négocier avec le fournisseur de sacs l’achat de la quantité manquante, soit 20 000 unités. L’objectif visé était d’honorer les délais de stockage et d’éviter une détérioration du produit en stockage depuis près de quatre (4) mois.

Ainsi, les derniers repreneurs, en l’occurrence Ko2 de Niono et SEWA Agrobusiness de Koutiala, ont hérité de sacs blancs achetés en urgence sur place en Guinée pour pallier au déficit de sacs dommageable aux opérations de rapatriement vers le Mali.

Arrivé au Mali et dans le but de mieux reconditionner les produits, la direction de Sewa Agro Business a décidé d’utiliser ses propres emballages. Erreur fatale, et pour cause : son représentant à Koutiala a été arrêté après la fermeture de son magasin, à la suite d’une visite surprise des agents de la DRCC dans ses magasins. On lui reproche d’avoir détourné les engrais subventionnés et le dossier fait l’objet d’une action en justice, ce malgré les tentatives désespérées de la direction auprès du ministre de l’industrie et commerce ainsi que du président directeur de l’Opam.

En attendant, les paysans de Koutiala, par la voix du président de la Chambre d’agriculture locale, ont profité de la visite du ministre de l’Agriculture, Daniel Siméon Kelema, pour hausser le ton et demander l’implication du nouveau ministre.

Aly Poudiougou

