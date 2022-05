L’administration de la CMDT reçoit vraisemblablement un cruel retour de manivelle de son succès après une campagne exceptionnelle qui, avec une production de 777 063 tonnes de coton graine, a permis au Mali de récupérer la première place des pays producteurs de coton du continent. Une manœuvre ratée de le mettre dos-à-dos avec les plus hautes autorités et le monde paysans qui le créditent d’une confiance indéniable.

En effet, accusé par voie de presse « de tripatouillage les chiffres de livraison des instants notamment dans la filiale de Kita », la CMDT est devenue la cible d’une guerre peu courageuse et sournoise : celle de la calomnie et des campagnes de dénigrement.

Contrairement aux bruits qui courent sur un plausible déficit d’engrais, toutes les dispositions ont été prises pour que le pays soit approvisionné en complexe céréale, coton et urée. C’est du moins l’assurance donnée lors de la clôture de la campagne 2021/2022 à Ouléssebougou. De bonnes sources, l’approvisionnement en intrant de la zone CMDT, à cette date, avoisinerait les 70%. En effet, malgré la pénurie d’engrais à l’international avec la crise ukrainienne et l’embargo dont les effets assaillent les importateurs maliens, l’administration de la CMDT avait rassuré que le déficit qui n’excède pas les 30% sera comblé par de l’engrais organique. En tout cas, des dispositions sont déjà prises dans ce sens et les bruits de vuvuzela en cours n’ont d’autres objectifs que de détourner l’administration de la CMDT de la dynamique amorcée et qui fait la fierté de tout un peuple.

Mais c’est ’est sans compter avec un directoire adoubé par un monde paysan tout aussi déterminé à maintenir de cap de productivité après celui de la relance.

Amidou Keita

