Campagne agricole : l’état des engrais « globalement satisfaisant » selon l’IER

Des responsables techniques du département de l’Agriculture ont rendu public les résultats des tests de qualité sur les engrais importés pour la campagne agricole en cours au Mali. C’était lundi 19 juillet, au cours d’un point de presse, dans la salle de conférence dudit département.

-maliweb.net- 77 échantillons d’engrais ont été prélevés et analysés au Laboratoire sol-eau-plantes de l’Institut d’Economie Rurale (IER) à Sotuba. Les analyses ont porté sur les éléments physiques et sur la composition chimique du sac d’engrais. Les analyses physiques visaient : le poids des sacs, le taux d’humidité, la granulométrie et la nature des emballages. Quant à l’analyse chimique, elle a visé : l’azote, le phosphore, le potassium, le soufre et le bore.

Le poids des sacs, le taux d’humidité et les emballages ont été jugés « conformes ». Aux dires de Seydou Sanogo, responsable du contrôle phytosanitaire à la Direction nationale de l’Agriculture, la granulométrie aussi a été conforme aux normes pour les céréales et le coton. Seulement, l’urée a montré la pulvérulence (se réduit facilement en poudre) sur certains sacs. « Ces stocks ont été remplacés par le fournisseur », a indiqué Seydou Sanogo.

Sur le test chimique, « les résultats d’analyses sont globalement satisfaisants », a affirmé Dr Kalifa Traoré, directeur scientifique de l’IER. Cependant, a expliqué Dr Traoré, il a été constaté un léger déficit dû à l’évaporation de certains éléments chimiques de l’urée. La perte de 1% est conforme aux normes de la Cédéao et de l’UFDC. « Cette perte ne gêne en rien la qualité de l’urée », a conclu le chercheur.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

