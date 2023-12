CRCOPR/ROPPA : la durabilité de la filière riz en Afrique de l’Ouest dans un contexte de multiples crises au menu de la 6e assemblée générale ordinaire

La 6eAssemblée générale ordinaire du Cadre régional de concertation des organisations des producteurs de riz du Roppa (CRCOPR/ROPPA) s’est tenue, le mercredi 06 décembre, à Bamako au siège de la Coordination Nationale des Organisations Paysannes du Mali (CNOP). C’était sous l’égide de Diakaridia Coulibaly, point focal de la stratégie nationale du développement de la riziculture (SNDR).

Placée sous le thème : « La durabilité de la filière riz en Afrique de l’Ouest dans un contexte de multiples crises (Climatique, sécuritaire, inflation, géopolitique…) : Enjeux pour la souveraineté/sécurité alimentaire et l’intégration régionale », la 6eAssemblée générale ordinaire du Cadre régional de concertation des organisations des producteurs de riz du Roppa (CRCOPR/ROPPA) vise à consolider la vie associative du réseau, son cadre institutionnel et organisationnel, et de renforcer son efficacité dans la mise en œuvre de sa mission de défense des intérêts de ses membres et de promotion des exploitations familiales rizicoles de la région ouest africaine.

Plus spécifiquement, il s’agit de faire le bilan des réalisations et de l’évolution du CRCOPR/ROPPA depuis 2020 dans le cadre de l’exécution de son plan quinquennal ; informer et sensibiliser les membres du réseau sur des questions stratégiques majeures et les défis actuels auxquels la riziculture ouest africaine est confrontée à travers le partage d’expériences; adopter le 3ème plan quinquennal pour renforcer la performance et l’efficacité du CRCOPR/ROPPA dans la mise en œuvre de sa mission ; renouveler les membres des organes statutaires de gouvernance du CRCOPR/ROPPA.

Au cours de cette Assemblée générale ordinaire, les délégués venus de tous les pays membres du réseau vont plancher sur l’examen et l’adoption des rapports technique et financier du réseau depuis la 5e Assemblée Générale Ordinaire tenue à Kakanitchoé au Bénin ; l’adoption du 3ème plan quinquennal 2023 – 2027 ; et enfin le renouvellement des organes de gouvernance du réseau.

« Cette 6e assemblée générale qui revêt une importance capitale couronne l’évaluation des réalisations des années 2020 à 2023 et les projections de l’année 2024 qui s’approche à grand pas », a déclaré Mahamadou Hassane, président du CRCOPR/ROPPA, qui a salué la tenue régulière des rencontres statutaires. Cette Assemblée Générale du CRCOPR/ROPPA, selon Diarkaridia Coulibaly, point focal de la stratégie nationale du développement de la riziculture (SNDR), constitue un véritable tremplin pour la valorisation du riz local dans les différents pays à travers des échanges de connaissances, d’expériences, de bonnes pratiques, surtout d’orientation des instituts de recherche sur le développement des innovations techniques et technologiques durables en lien avec les besoins des acteurs de la filière. Toute chose qui aboutira à l’amélioration des conditions de vie des populations rurales. Il a assuré la disponibilité du ministère de l’Agriculture à soutenir les initiatives de développement rizicole du Mali et de l’Afrique de l’ouest.

Il faut ajouter que le CRCOPR/ROPPA regroupe l’ensemble des pays membres de la CEDEAO.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :