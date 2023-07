Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, a co-présidé ce vendredi 21 juillet 2023 avec son collègue en charge de l’Agriculture, Lassine Dembélé, la cérémonie de remise officielle du certificat d’enregistrement de l’Indication Géographique Protégée (IGP) « Echalote de Bandiagara ». C’était à l’hôtel Azalai Salam de Bamako qui a abrité ladite cérémonie organisée par le Centre malien pour la promotion de la propriété industrielle (CEMAPI), en présence du Directeur général de l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), Denis BOHOUSSOU, de la Directrice générale du CEMAPI, Mme Bocum Fatoumata Siragata Traoré, ainsi que le gouverneur de la région de Bandiagara.

Cette cérémonie, visait à informer les autorités nationales et locales, le public et les acteurs (consommateurs, promoteurs, partenaires) de l’obtention et de la reconnaissance officielle de la première Indication Géographique Protégée de notre pays, en l’occurrence, l’échalote de Bandiagara. Elle s’inscrit dans le cadre de la promotion et de la valorisation de nos produits de terroir à travers l’utilisation des actifs de la propriété industrielle, notamment les indications géographiques (IG).

La cérémonie, selon le Directeur général de l’OAPI, vient ainsi couronner les nombreux efforts et sacrifice consentis, mais, surtout la patience des acteurs, les braves producteurs de l’échalote de Bandiagara durant des nombreuses années. Avant de saisir l’heureuse occasion pour exprimer la gratitude de l’OAPI et la reconnaissance de son Directeur général aux autorités maliennes qui n’ont ménagé aucun effort pour l’accueil de la délégation de l’OAPI, ainsi que pour la parfaite organisation de la présente cérémonie.

L’échalote de Bandiagara est un produit vital pour les populations du Plateau dogon et une source de revenus importante pour les membres de la Fédération qui comprend 7 unions et 106 sociétés coopératives avec une proportion importante de femmes, selon le ministre de l’Agriculture. Lassine Dembélé, a donné l’assurance que son département ne ménagera aucun effort pour soutenir et pérenniser l’Indication Géographique Protégée « échalote de Bandiagara » ainsi que d’autres produits agricoles potentiellement éligibles à la labélisation en Indication Géographique.

Suite à cette reconnaissance nationale, selon le ministre de l’Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, l’accompagnement constant et conséquent de l’OAPI, en faveur de notre pays, lui a permis, d’enregistrer officiellement l’échalote de Bandiagara en indication géographique protégée, le 04 juin 2021. Il s’agit de la toute la première indication géographique protégée du Mali, a souligné le ministre Diallo. Selon lui, une fois l’enregistrement effectif, le Groupement représentatif de l’Indication Géographique échalote de Bandiagara devra mettre en marche un management organisationnel efficace et durable, assurer un système de contrôle du cahier des charges pertinent et surtout renforcer la disponibilité et la qualité des infrastructures de conditionnement du produit Indication Géographique.

Dans cette dynamique, selon le ministre de l’Industrie et du Commerce, il est impératif d’envisager la rénovation et la mise à niveau du Centre principal de conditionnement de Bandiagara qui demeure non opérationnel depuis sa construction par l’Etat en 2015 jusqu’à ce jour et de diligenter la mise à disposition de la chaine de conditionnement de l’échalote.

Connaissant l’engagement constant en faveur du monde agricole de son collègue de l’Agriculture, le ministre Moussa Alassane Diallo, ne doute point que son implication personnelle, en vue de trouver ensemble, des solutions appropriées et diligentes qui permettront d’opérationnaliser le centre principal de conditionnement de Bandiagara.

L’un des temps forts de cette cérémonie a été à la remise des certificats aux groupements des producteurs, des cadeaux.

AMTouré

