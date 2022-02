Le secrétaire général du ministère de l’industrie et du commerce, M . Adama Yoro Sidibé, a présidé le 24 février 2022 au CICB, l’ouverture des travaux de la ‘Journée nationale de validation des statistiques sur la production, la transformation et la commercialisation de mangues et le bilan de la campagne 2021. La présente a été opportune pour les acteurs de la filière de faire la rétrospective de la précédente campagne, d’évaluer les difficultés et d’échanger sur les perspectives. Et pour le représentant du ministre de l’industrie et du commerce, les acteurs doivent relever le défi de l’exportation de la mangue qui depuis plus de dix ans stagne.

La mangue est le premier fruit d’exportation du Mali, et la filière mangue est très porteuse au Mali avec son fort potentiel de production et de compétitivité sur les marchés sous régionaux et européens. De 2010 à 2020, le Mali a exporté plus de 300 000 tonnes, et généré plus de 1000 milliards de FCFA de chiffre d’affaires durant la même période. La présente rencontre était donc l’occasion pour les acteurs de la filière de passer au peigne fin le bilan de la précédente campagne en vue d’évaluer le chemin parcouru, relever les acquis, débusquer les difficultés pour mieux dessiner les perspectives pouvant booster leur secteur. Bien que la campagne 2021, se soit déroulée dans un contexte difficile marqué par la crise sanitaire (COVID19) et la situation socio-économique, avec l’accompagnement du département de l’industrie et du commerce, la filière a pu réaliser certains de ses objectifs. Parmi lesquels M. Sidibé cite une série de réalisation avec la réhabilitation de la station de conditionnement des fruits de Bamako, l’équipement et la mise à niveau des chambres froides, l’accompagnement des acteurs de la filière au salon virtuel sur les produits et services du Mali dédié à l’ agriculture en collaboration avec l’ambassade du Mali au Canada au mois de juillet 2021 etc . Mais, à côté de ces avancées, la filière reste confrontée à certains défis obstruant ses performances. Il s’agit notamment de l’absence de statistiques fiables indicatrices de performance et nécessaires aux prises de décisions vis à vis des marchés internationaux. Mais surtout, elle doit réfléchir aux moyens et pistes pour accroître le taux de l’exportation de mangues d’année en année. Selon le Programme de Compétitivité de Diversification Agricole ( PCDA), sur une production totale estimée à plus de 575 000 tonnes en 2009, ce taux était moins de 5% et plus de dix ans après en 2020, ce taux n’ a pas connu de progression . Aussi Monsieur Sidibé a exhorté les acteurs de la profession à chercher la solution pour faire évoluer la tendance. Un challenge auquel le président de l’inter-profession de la filière Mangue , Moctar Fofana et ses collègues comptent bien répondre en doublant les performances du secteur.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

