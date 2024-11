L’Agriculture Prospère’’ : Une opportunité offerte au monde rural par la BNDA

La Banque nationale de développement agricole (BNDA) a procédé, le 7 novembre 2024, à l’Hôtel Radisson Collection de Bamako, au lancement de son offre dénommée «Agriculture Prospère». C’était en présence du ministre de l’Agriculture, Daniel Siméon Kéléma, accompagné de son collègue de l’Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo et de l’Ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne au Mali, Dietrich Pohi. Touchant plus de 15.000 producteurs à travers le pays, cette initiative vise à promouvoir l’inclusion financière et offrir des services adaptés aux réalités des acteurs du monde rural.

Cette offre innovante vise à renforcer la compétitivité et la durabilité des organisations et entreprises agricoles. Elle vise aussi à améliorer les services financiers de la banque verte pour mieux servir les populations rurales. La Banque nationale de développement agricole propose à travers ce partenariat des solutions innovantes adaptées aux besoins des producteurs et des petites entreprises au niveau rural.

Selon Amine El Ayoubi du Cabinet de consultation IPC (Internationale Projekt Consult, «Agriculture Prospère» est une offre durable et pérenne qui va au-delà de l’octroi des crédits à travers l’intégration de toute une gamme de services financiers. «C’est une offre qui se distingue par des accords de partenariats et des relations institutionnelles avec les interprofessions», a-t-il souligné. L’offre «Agriculture Prospère», a expliqué Amine El Ayoubi, devrait permettre l’inclusion financière des acteurs, l’amélioration des revenus et la création d’emplois…A ses dires, c’est une offre digitale qui intègre la Responsabilité environnementale et sociétale.

Au nom des Interprofessions, Bakary Doumbia a insisté sur la démarche participative ayant prévalu à sa conception. «Ce travail a été fait avec nous. Nous remercions beaucoup la BNDA…Ce produit est tellement important pour nous car il touche à tous les maillons de la chaîne. Cela va nous permettre d’atteindre notre objectif». Bakary Doumbia a remercié le diplomate allemand pour la constance de l’aide au Mali et à son monde rural, malgré la situation difficile. Il a sollicité l’accompagnement des départements ministériels pour la pérennité du partenariat.

Un éventail de produits répondant aux besoins

A en croire Badara Alou Coulibaly, Directeur Général de la BNDA, le lancement de cette offre est la traduction en actes concrets de l’engagement de la banque en faveur de l’évolution du monde rural. «Mieux, cette nouvelle offre vient ainsi matérialiser un engagement contenu dans le septième Plan Moyen Terme de la BNDA, à savoir : devenir une banque au service de l’entrepreneuriat agricole par l’innovation», a-t-il souligné. Selon le Directeur général de la Banque verte, l’offre «Agriculture prospère» se décline en une nouvelle gamme de produits financiers agricoles très variée, intégrée et adaptée visant à renforcer la compétitivité et la durabilité des exploitations agricoles. «Sa conception se fonde sur une approche de chaines de valeurs prenant en compte l’ensemble des acteurs économiques du monde rural ainsi que leurs diverses réalités et spécificités. La nouvelle offre se repose aussi sur un éventail de produits répondant aux besoins variés aussi bien des petites exploitations familiales que des grandes exploitations agro-industrielles, en termes de financement, d’assurance et de gestion des risques».

Badara Alou Coulibaly a adressé ses félicitations à tous les acteurs ayant contribué à la concrétisation de ce grand projet, notamment la KFW et le cabinet de consultation IPC. Il a témoigné sa profonde reconnaissance aux plus hautes autorités du Mali pour la sollicitude et l’accompagnement au profit des acteurs économiques dont la BNDA. La Banque verte, a rassuré son directeur général, jouera pleinement son rôle dans la réalisation des grands chantiers engagés par notre pays.

Selon Ambassadeur de l’Allemagne au Mali, la KFW a accordé un appui de 17 milliards à la réalisation de ce projet. Les financements apportés l’Allemagne dans le cadre de ce partenariat, a expliqué Dietrich Pohi, visent à améliorer les conditions des acteurs des chaînes de valeurs du secteur.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce a salué la direction générale de la BNDA pour la réalisation de cet objectif du plan stratégique. C’est une adaptation de la BNDA à l’évolution du temps. Il a félicité la Direction générale de la banque pour l’obtention du Certificat vert du Fonds climat. Le ministre Diallo a tenu également à remercier l’Ambassadeur de l’Allemagne pour les contributions positives de son pays au Mali.

Une révolution dans le secteur agricole

Le ministre de l’Agriculture a salué cette initiative salvatrice qui est le fruit d’un partenariat fructueux entre la BNDA et la Coopération financière allemande (KFW). «Je suis particulièrement ravi de présider cette cérémonie eu égard à l’importance qu’elle revêt pour le ministère de l’Agriculture en particulier et le secteur du développement rural en particulier », a reconnu Daniel Siméon Kéléma. Cette initiative, a-t-il fait savoir, constitue une révolution dans le secteur agricole au Mali car elle cadre parfaitement avec la vision prônée par les hautes autorités du pays. «Cette vision porte sur une politique de promotion des filières agricoles basée sur une meilleure organisation de la production, de la conservation, de la transformation, de la commercialisation et la responsabilisation effective des principaux acteurs de la filière. Elle vise à augmenter et à sécuriser les revenus des exploitants et exploitantes agricoles», a précisé le ministre de l’Agriculture. «L’offre Agriculture Prospère», a-t-il ajouté, propose une approche de financement intégrée et adaptée aux besoins spécifiques des différents acteurs des chaînes de valeurs agricoles.

Le ministre de l’Agriculture a rendu hommage à la BNDA qui, depuis sa création en 1981, se trouve à l’avant-garde du développement économique du Mali en général et de l’agriculture en particulier.

La cérémonie a pris fin par la signature des accords de partenariats avec les interprofessions concernés.

Par Chiaka Doumbia

