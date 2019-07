Notre parution du 15 juillet 2019 intitulé « Nango Dembélé reprend service » a fait le buzz sur les réseaux sociaux and certains lecteurs ont compris que Mr Dembele avait pris fonction dans un organisme international. Ce n’est pas le cas, mais il a repris les séries de conférences et de débats sur le développent agricole à l’international qu’il faisait avant de rejoindre le gouvernement. Depuis sa sortie du gouvernement, il est sollicité pour les conférences et les panels sur différents aspects de développement agricole. La rédaction du Témoin s’estime en devoir de recrader l’information et de lever les équivoques créées par la publication.

La rédaction

Commentaires via Facebook :