Union-secteur des coopératives producteurs de coton de Kadiolo : Qu’est ce qui fait courir le président Yacouba Koné ?

Qu’est-ce qui fait courir le président de l’union- secteur des coopératives producteurs de coton de Kadiolo ? C’est la question qui hante les esprits après ses sorties médiques, notamment sur les ondes de RFI ainsi que sur les réseaux sociaux. Yacouba Koné, puis que c’est de lui qu’il s’agit est sur tous les toits depuis l’interruption du processus électoral du bureau de la confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton, qu’il croyait remporté. Sauf que, après l’interruption, ladite élection a été annulée par la justice malienne, pour violation des textes de l’Ohada en matière électorale des coopératives.

Embrasé par une ambition, comme seule la rancœur peut en susciter, de s’asseoir dans le fauteuil laissé par Bakary depuis, il ne manque aucune occasion pour descendre à bras raccourcis sur les autorités de la transition. Toléré jusqu’ici, des voix commencent à se lever pour dénoncer ce que les paysans appellent la turpitude morale, notamment à Klela et Garalo. Et pour cause, tenez-vous bien. Alors que le Mali n’a pas encore terminé à gérer les conséquences néfastes du boycott de la culture du coton de 2020, Yacouba Koné, dans un audio, a appelé les paysans à la mobilisation pour un nouveau boycott. Et pour cause, avec la baisse de la production de la campagne finissante, corollaire à l’invasion des champs par des jassides (nouvelles espèces d’in sectes), selon Yacouba Koné, « les cotonculteurs ne pourront pas et ne vont pas payer les intrants subventionnés ». Conséquence, il de- mande à l’Etat d’y renoncer. Faute de quoi, les paysans arrêteront de cultiver le coton pour la campagne suivante. Yacouba Koné a également appelé les cotonculteurs à ne pas reconnaître le nouveau mandataire nommé par le tribunal de la commune III, sur proposition du ministre des actions sociales et celui de l’agriculture, afin d’organiser de nouvelles élections et gérer les affaires. En tout état de cause, le mandat de l’ancien mandataire ne pouvait être renouvelé qu’une seule fois aux termes de son décret. Là également, c’était sans compté sur l’engage- ment des cotonculteurs qui, selon nos sources, ont décidé d’accompagner Abdoulaye Diarra tout au long du processus. De bonnes sources, Yacouba Koné dont l’élection à la tête de fédération de Sikasso reste pendante devant les juridictions, est menacé d’un audit de sa gestion à la tête de l’union secteur des producteurs de coton de Kodiolo, dont il assure la présidence depuis 2006. Tout comme le président de la confédération, les présidents de fédérations et des union-secteurs sont appelés à justifier l’ensemble des fonds mis à leur disposition. Il s’agit d’une de- mande expressément adressée aux autorités de la transition par le collectif des producteurs de coton, qui représente plus de 90% des cotonculteurs. On comprend ainsi les réelles motivations de prises de position de Yacouba Koné : le rêve brisé de devenir le nouveau Bakary Togola.

Mahamadou Diallo

Source : Le Déclic

Commentaires via Facebook :