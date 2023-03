Chaine des dépenses publiques : Les acteurs se concertent

Le ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni Sanou, a lancé les travaux de la 2e Rencontre d’échanges entre les principaux acteurs de la chaîne des dépenses publiques le 9 mars 2023 au Centre international des conférences de Bamako en présence de l’ensemble des acteurs de la chaîne des acteurs de la chaîne des dépenses et les services de contrôles.

“Cet atelier d’échanges entre les acteurs de la chaîne des dépenses publiques, que nous avons institué depuis deux ans, constitue un forum d’échanges et de dialogue autour des mesures, des comportements et des règles visant l’efficacité et l’efficience des dépenses dans un contexte de rareté des ressources“, déclaré le ministre dans son discours d’ouverture.

La conjugaison des crises (sécuritaire, sanitaire et économique) a imprimé un rythme d’accroissement constant aux dépenses publiques à un moment où l’aide publique au développement est arrêtée depuis août 2020 où les appuis budgétaires sont suspendus.

Egalement, l’année 2022 a été, une année, difficile pour le Mali à cause de la crise Ukrainienne et de l’embargo économique et financier imposé par la Cedeao et l’Uémoa à notre pays.

Dans ce contexte, la mobilisation des recettes publiques intérieures, comme principale source de financement des politiques publiques, rend, plus que jamais, nécessaire la rationalisation et l’efficacité des dépenses publiques.

D’où la nécessité pour le ministère de l’Economie et des Finances d’échanger avec les acteurs de la chaîne des dépenses pour mieux coordonner les actions de rationalisation et d’efficience.

Durant cette rencontre, 4 thèmes ont été soumis au débat en présence du ministre de l’Économie et des Finances : contraintes de la gestion des finances publiques ; moralisation du coût des acquisitions de biens et des prestations de services ; cartographie des infractions aux règles d’exécution des dépenses publiques et leur manifestation ; promotion de la production nationale et de l’outil national de production à travers la commande publique.

“Ces thèmes nous interpellent tous, en tant qu’acteurs de la chaîne des dépenses publiques, à une prise de conscience et de responsabilité dans la bonne mise en œuvre du budget afin d’atteindre efficacement les objectifs des politiques publiques. Les responsables du budget, des marchés publics, du contrôle financier et les directions des finances et du matériel sont plus que jamais interpellés pour assurer une bonne rationalisation, une efficience (en termes de délai, coût et pertinence) et une moralisation des dépenses publiques“, a affirmé le ministre de l’Economie et des Finances.

Lors de son allocution le ministre de l’Economie et des Finances a remercié les acteurs de l’exécution budgétaire pour leur bonne attitude face à ces mesures de régulation budgétaire qui a permis de maîtriser le déficit du budget 2022 à 4,9 % contre une prévision de 5,2 % du PIB.

Ont participé à la rencontre, le président de la Centif, les représentants de la Section des comptes de la Cour suprême, du Contrôleur général des services publics, du Bureau du Vérificateur général, du Conseil national de transition, les directeurs des services de dépenses du ministère de l’Economie et des Finances, les services de contrôles de l’Etat, les gestionnaires d’institutions et Autorités indépendantes, les directeurs régionaux du budget, les directeurs administratifs et financiers, les directeurs des finances et du matériel, les délégués du contrôle financier et les responsables des cellules de passation des marchés publics auprès des ministères.

Mahamet Traoré

