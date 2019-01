Sénégal : 52ème sur 163 pays en 2018 contre 60ème en 2017

Le Global Peace Index est une tentative de classement des pays du monde selon leur degré de pacifisme. Ce classement est établi par le magazine The Economist et un jury d’experts faisant partie d’instituts sur la paix ou de think tanks, ainsi que le Centre for Peace and Conflict Studies de l’Université de Sydney en Australie. Lancé en mai 2007, c’est le premier classement du monde sur la paix. L’idée était, à l’origine, de l’Australien Steve Killelea et est appuyée par des personnalités internationales, dont le dalaï-lama, l’archevêque Desmond Tutu et l’ancien président américain Jimmy Carter. Parmi les facteurs utilisés pour le classement, on trouve le niveau de violence et de délinquance intérieure, et des facteurs concernant les relations internationales des pays, comme les dépenses militaires et les guerres. Source : Wikipédia Commentaire de la Rédaction : Cette année encore, le Mali occupe la dernière place du classement et recule encore de 4 rangs. La Mauritanie améliore son classement et double le Niger. Le Sénégal reste toujours le pays le plus pacifique.