9,938 milliards alloués aux cotonculteurs : La volonté présidentielle exécutée à 100% par la CMDT

À cause de l’invasion précoce des champs par de nouvelles espèces de Cicadelles (Jassides) et des cas d’inondations par endroit, la campagne cotonnière 2022/2023 avait été compromise par une baisse drastique de la production annuelle, plongeant beaucoup de cotonculteurs dans l’insolvabilité et l’incapacité de solder leurs dettes. C’est pour y remédier que l’administration de la CMDT a requis et obtenu des plus hautes autorités un épongement desdites créances au prorata des superficies perdues. Le chef de l’Etat, lors du 13e Conseil Supérieur de l’Agriculture, a ainsi décidé de mettre à la disposition des cotonculteurs une enveloppe de 9,938 milliards de nos francs en vue de les aider à faire face aux conséquences dramatiques de l’invasion des jassides.

Alors que le 14e conseil supérieur de l’Agriculture se tient demain mardi 30 avril, nous avons décidé de revenir sur cette volonté présidentielle portée par l’administration de la Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles (CMDT). Et, selon des témoignages de paysans, notamment des régions de Dioïla, Sikasso et Koutiala, à la date d’aujourd’hui, toutes les coopératives ont reçu la garantie de l’annulation de leur dette liée à l’attaque des jassides.

Ainsi, dans les proportions de leurs superficies affectées, seuls les cotonculteurs sinistrés ou victimes de l’attaque des jassides ont été bénéficiaires de cette subvention spéciale.

Quant aux modalités pratiques de paiement aux producteurs, elles ont consisté à leur rembourser la valeur des intrants utilisés sur les superficies abandonnées pour ceux d’entre eux qui avaient totalement payé à la CMDT. Pour ceux qui n’avaient pas encore payé, leur dette sera tout simplement effacée. Et seuls les cotonculteurs ayant perdu des superficies sont éligibles à cette somme.

Amidou Keita

Commentaires via Facebook :