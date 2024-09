Campagne Agricole dans la Zone CMDT : l’état des champs est satisfaisant…

Le Ministre de l’Agriculture, M. Daniel Siméon Kéléma, accompagné du PDG de la CMDT, M. Mamadou Moustapha Diarra a visité les zones CMDT en début septembre pour s’imprégner de l’état d’évolution de la campagne agricole. Au bout de cette tournée l’état général des cultures est jugé bon et la campagne cotonnière promet cette année.

Pendant cette mission, le Ministre a évalué la campagne en cours et a identifié les difficultés rencontrées par les agriculteurs de la Coordination de Bougouni, de Sikasso et dans les autres localités visitées, tout en inspectant quelques champs. De plus, des échanges ont eu lieu avec les cadres de la CMDT et les services techniques relevant du département de l’Agriculture.

Malgré le retard des pluies, l’état des champs est satisfaisant de façon globale, bien que les jassides soient présentes de manière modérée. Le PDG de la CMDT a émis quelques recommandations, telles que la surveillance attentive des champs, l’utilisation de produits homologués pour le traitement des champs surtout de manière collective pour éviter les migrations des piqueurs suceurs d’un champ à un autre, la pratique de l’écimage dans toutes les parcelles de coton afin d’améliorer le rendement, et le respect des directives du conseil agricole de la CMDT.

En conclusion, le Ministre a exprimé sa gratitude envers les producteurs et les cadres des différentes Filiales pour leur dévouement et leur travail assidu, tout en les encourageant à poursuivre leurs efforts pour assurer le succès de la campagne agricole.

