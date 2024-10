Journee mondiale du coton : Appel à l’action du président Rahamane Sy pour la transformation et un modèle de développement durable

Le Mali à l’instar des autres pays a célébré le 07 octobre dernier, journée reconnue comme la Journée mondiale du coton. À l’occasion de cette célébration, Abdel Rahamane Sy, président de l’Association des jeunes pour la valorisation du coton, a prononcé un discours appelant à une prise de conscience collective et à l’action pour transformer cette industrie en modèle de développement durable et inclusif.

« Le coton n’est pas seulement une matière première », a souligné Sy. Il est, selon lui, le fruit du travail de milliers de jeunes qui aspirent à une meilleure qualité de vie et voient dans cette fibre, une opportunité de développement économique, de créativité et de transformation sociale. Dans un monde confronté aux défis du changement climatique et aux inégalités économiques, il rappelle que le coton peut être un levier puissant de progrès, à condition que les jeunes y prennent une part active.

L’association qu’il dirige a fait de cette mission son objectif : promouvoir le coton en tant que moteur de croissance locale et de renouveau économique. Mettant en avant le rôle crucial de la jeunesse, Sy estime que l’avenir de cette industrie passe par la modernisation et la durabilité. « En intégrant de nouvelles technologies et en favorisant des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement, nous pouvons faire du coton une force motrice du développement », a-t-il affirmé.

Néanmoins, Abdel Rahamane Sy n’a pas éludé les défis qui freinent la pleine réalisation du potentiel de l’industrie cotonnière. Des fluctuations des marchés mondiaux aux effets dévastateurs du changement climatique, en passant par les conditions de travail difficiles, il a dressé un tableau nuancé, rappelant la nécessité d’une action coordonnée pour surmonter ces obstacles.

Pour cela, l’association milite pour un « changement de paradigme », cherchant à promouvoir des pratiques agricoles résilientes et une innovation technologique accrue, tout en soutenant les jeunes entrepreneurs dans la création de produits valorisant le coton de manière équitable et durable. « L’avenir du coton passe par une meilleure intégration des jeunes talents », a-t-il insisté. Avant de lancer un appel vibrant à toutes les parties prenantes : « Engageons-nous à travailler ensemble pour un avenir où le coton sera synonyme de prospérité partagée, d’inclusion sociale et de respect de l’environnement. » Son discours témoigne d’une volonté claire de transformer l’industrie du coton en un secteur où l’engagement social et l’innovation écologique sont au cœur de la stratégie.

Fousseyni SISSOKO

Source : Notre Voie

