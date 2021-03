A la tête d’une forte délégation composée des administrateurs généraux, l’Administrateur Général de la filiale Ouest Kita, du personnel de la direction et de filiales, du représentant du président intérimaire de la Confédération des Sociétés Coopératives de Producteurs de Coton (C-SCPC), Anfa Coulibaly et Gagny Dembélé du Collectif des producteurs de coton, le PDG de la CMDT, Dr Nango Dembélé a sillonné la filiale Ouest Kita, les 2 et 3 mars 2021.

Le but de cette tournée était de prendre contact avec les travailleurs et producteurs, visiter l’usine d’égrenage et les magasins des organisations paysannes afin de s’enquérir de leur état. De Kita à Kokofata, en passant par Diba Kologo, Dr Nango Dembélé a rassuré les paysans et partagé avec le personnel de la CMDT sa vision du management. En effet, comme fut le cas lors de son passage à Ouélessébougou, Bougouni, Kadiolo, Woroni, Koutiala, Sikasso, Koumantou et Yorosso, Dr Dembélé s’est exprimé avec le même leitmotiv : « s’assurer que les décisions sont à la fois bénéfiques pour les producteurs de coton, les travailleurs de la CMDT et l’Etat».

Pour le bon fonctionnement de l’entreprise, il a insisté sur le respect de la hiérarchie, le partage de l’information, le respect mutuel ainsi que la loyauté entre les cadres et vis-à-vis du PDG. Il a également mis l’accent sur la qualité des intrants agricoles, qui est sa première bataille et un meilleur encadrement, condition sine qua non d’une bonne production. Les abandons de postes d’encadreurs ne seront plus tolérés et entraîneront des sanctions proportionnelles, a-t-il prévenu. Tout en félicitant les producteurs de Kita pour leur place de premiers producteurs au cours de la campagne 2020/2021, le nouveau PDG a formulé le vœu d’une sortie de crise définitive dont les signaux sont déjà encourageants après la tenue des assises sur le coton.

Drissa Togola

