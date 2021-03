Hier mardi 2 mars 2021 s’est tenue à Bamako, la cérémonie de remise du guide synthèse sur les filières porteuses au Mali pour l’investissement productif de la diaspora. Elle a été présidée par le Ministre des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration Africaine sous la présidence du Ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Promotion des Investissements et de l’Ambassadeur de l’Union Européen au Mali.

Ce guide est réalisé dans le cadre de l’Action Coopération Sud-Sud en matière de migration en appui au Ministère des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration Africaine. Il a été produit avec le soutien financier de l’Union Européenne.

La publication du guide intervient à un moment où notre pays s’est résolument engagé dans le renforcement de la compétitivité économique et, revêt une importance de tout premier plan pour nos autorités, eu égard à l’utilité et à la nécessité de mettre la diaspora au cœur de notre dispositif de développement socioéconomique, en reconnaissance des efforts multiples que déploient le gouvernement et ses partenaires pour leur insertion dans la vie active. Elle constitue de ce fait une véritable vitrine de l’excellence dans le domaine de l’initiative privée.

C’est pourquoi le Ministre des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration Africaine, M Alhamdou AG Ilyene expliquera que le présent guide au-delà de faire un panorama des filières porteuses au Mali, dresse un aperçu global des enjeux de l’investissement productif au Mali. C’est un véritable outil d’informations et d’orientation pertinent pour les investisseurs et potentiels investisseurs de la diaspora. « Je vous invite ainsi à vous approprier de cet outil précieux pour faire ensemble de la migration un véritable outil de développement de notre pays conformément à la vision de la politique nationale de migration (PONAM) » Dira-t-il.

En rappel : l’Action de Coopération Sud-Sud en matière de migration vise à renforcer la coopération sud-sud en matière migratoire, qui est un élément constitutif d’un système régional de la gouvernance de la migration entre le Maroc, la Côte d’Ivoire, le Mali et le Sénégal. D’une manière spécifique, elle vise à faciliter et promouvoir le partage d’expérience et transfert de pratiques en matière de la migration entre parties prenantes institutionnelles, administratives et non-gouvernementales des quatre pays.

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

