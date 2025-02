2 500 cartons de 20 kilos chacun soit près de 50 tonnes de dattes. C’est le don offert par le Royaume d’Arabie Saoudite au Mali. Ce qui contribuera à alléger les besoins des fidèles musulmans durant le mois béni du Ramadan qui approche. Ce geste purement humanitaire s’inscrit dans le cadre d’un élan de générosité et de fraternité du Roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud. Cela à travers le Centre du Roi Salman pour le Secours et l’Action Humanitaire.

C’est au cours d’une cérémonie sobre que la réception de ce don a été faite, le mercredi 5 février dernier, à la chancellerie de l’Ambassade du Royaume d’Arabie Saoudite au Mali en présence du ministre-commissaire à la Sécurité Alimentaire, Redouwane Ag Mohamed Ali et des représentants du Centre du Roi Salman pour le Secours et l’Action Humanitaire. L’Ambassadeur Abdallah Saleh Saber était accompagné par ses proches collaborateurs. Visiblement très ému et heureux, le ministre-Commissaire à la Sécurité Alimentaire a tout d’abord remercié le Roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud pour ce don à l’endroit de la population malienne. Ce qui contribuera, selon lui, à alléger les besoins des fidèles musulmans durant le mois sacré du ramadan. “Cette cérémonie consacre la réception officielle d’une bienfaisante donation, empreinte d’humanisme, de fraternité et de solidarité. Elle magnifie hautement les relations d’excellente coopération qu’entretient, depuis toujours, le Mali avec le Grand Royaume d’Arabie Saoudite”, soulignera-t-il.

Cette donation, poursuit Redouwane Ag Mohamed Ali, “vient à bon escient pour soutenir l’opération Sounkalo Solidarité, initiée par le gouvernement malien sous l’égide du Général d’Armée Assimi Goïta. Ce qui permettra de soutenir les communautés religieuses pendant ce mois béni”.

Au nom du Président de la Transition et au nom des populations bénéficiaires, le ministre-commissaire à la sécurité alimentaire a saisi cette opportunité pour rendre un vibrant hommage au Serviteur Des Deux Saintes Mosquées, Sa Majesté le Roi Salman bin Abdelaziz Al-Saoud ainsi qu’à Son Altesse le Prince Héritier Mohammed bin Salman. “C’est aussi pour moi l’occasion de remercier personnellement et très chaleureusement l’Ambassadeur Abdullah Saleh Saber.

Je voudrais également, au nom de l’ensemble de notre dispositif national de sécurité alimentaire témoigner notre profonde reconnaissance au Centre du Roi Salman pour le Secours et l’action humanitaire pour tous les efforts de bienfaisance déployés envers le Mali et rassurer par la même occasion ses clairvoyants dirigeants de toute la disponibilité du Commissariat à la Sécurité Alimentaire pour une collaboration fructueuse et durable, au bénéfice de nos deux peuples”, a conclu Redouwane Ag Mohamed Ali.

Pour rappel, le Royaume d’Arabie saoudite s’est engagée depuis des décennies “à promouvoir le développement durable dans les pays à revenu intermédiaire et faible et à réduire le fossé économique qui maintient les pays sous le joug de la pauvreté, sape leurs capacités à répondre aux besoins des franges vulnérables, et empêche leur accès égal aux ressources”.

Le Centre du Roi Salman pour le secours et l’action humanitaire a été mis en place afin d’assurer la gestion et la coordination de l’aide du Royaume destinée au monde entier dont le Mali. Cet organisme purement humanitaire a vu le jour en 2015. Et depuis, le Centre a mis en œuvre de nombreux projets avec ses partenaires. Dans ces actions, le Centre met un accent particulier sur les groupes les plus vulnérables, notamment les femmes et les enfants. “Agissant au nom du Royaume d’Arabie saoudite, le Centre a contribué à soulager les souffrances de millions de personnes dans le besoin à travers le monde”.

Au Mali, de 2020 à nos jours, le Centre du Roi Salman pour le secours et l’action humanitaire a mis en œuvre 17 projets humanitaires dans les domaines de la sécurité alimentaire, de la santé, de l’éducation, de l’eau et de l’assainissement pour un coût global de 7 200 000 de dollars US, soit près de 4 milliards de F CFA.

Récemment, le Centre du Roi Salmam à travers l’Ong Al Farouk en tant que maître d’œuvre, a lancé l’opération 33 forages artésiens avec toutes les commodités au niveau de différentes localités du pays pour un coût global de 300 millions de FCFA. Déjà, les forages de la Grande mosquée “Roi Fayçal” et du quartier de Sabalibougou sont opérationnels. Auparavant, le Centre du Roi Salman a procédé aussi à la distribution de kits alimentaires à 6 200 familles dans certaines régions pour 200 millions de F CFA. Cela à travers son partenaire Ong Al-Farouk.

El Hadj A.B. HAIDARA

