Cérémonie de remise : Le PAPERM dote le MATD de véhicules et de matériel informatiques

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’ Appui aux Réformes et aux Elections au Mali (PAPERM), le Programme des Nations Unies pour le développement ( PNUD) au Mali, et ses partenaires, a procédé le vendredi 27 octobre 2023 à une remise de 5 véhicules Toyota Pick-up et un lot de matériels informatiques au ministère de l’ Administration territoriale et de la Décentralisation (MATD)

La cérémonie de remise s’est déroulée dans les locaux du MATD, elle a enregistré la présence du Secrétaire général du ministère de l’ Administration territoriale et de la Décentralisation, Adama Cissouma, celle de la directrice du Bureau régional du PNUD pour l’ Afrique, Ahunna Eziakonwa, le représentant résident du PNUD au Mali, Malaye DIop, le Chargé des Affaires du Japon, Fuquhara Koji ainsi que des cadres des Nations Unies et du ministère.

Cette remise constituée de 5 véhicules pick up ainsi qu’ un lot d’équipements informatiques (ordinateurs portables, imprimantes et disques durs externes), faite par le PNUD et ses partenaires( le Canada, le Japon, le Luxembourg, la Norvège, la Suède, l’Union Européenne, le Fonds pour la consolidation de la paix des Nations Unies) via le PAPERM vise à renforcer le ministère de l’ Administration territoriale et de la Décentralisation pour la bonne organisation des futures élections.

Dans son intervention, M. Malaye Diop a rappelé le contexte de la mise en place du PAPERM. Qui selon lui, fait suite à une requête des autorités de la Transition auprès des Nations Unies et des partenaires techniques et financiers pour accompagner le Mali à relever les défis majeurs de la Transition. Ainsi le PAPERM a déjà appuyé les autorités maliennes pour la réalisation de certains de ces défis à savoir la promulgation des lois relatives à la réorganisation territoriale et la loi électorale, l’organisation d’un référendum constitutionnel qui a abouti à la nouvelle Constitution. Toute chose qui a amené le représentant résident du PNUD au Mali à féliciter le gouvernement pour ces avancées et lui réaffirmer l’ accompagnement de son organisation. Il a été complété par la directrice régionale du PNUD pour l’ Afrique qui a déclaré : « Nous n’avons pas d’autre agenda, nous sommes prêts à accompagner le Mali sur la voie qu’ il a choisi », une précision pour réaffirmer leur soutien aux côtés du Mali. Des propos repris par le Chargé des Affaires du Japon qui à son tour à exprimer la disponibilité du Japon à accompagner le Mali.

Le SG du MATD, Adama Cissouma, au nom de son ministre a exprimé la reconnaissance des autorités maliennes pour ce soutien et cette acquisition. Qui à ses dires contribuera à l’amélioration des performances du département de l’ Administration territoriale et de la Décentralisation. Il n’ a pas manqué d’assurer que bon usage sera fait des équipements reçus.

Khadydiatou SANOGO /maliweb.net

Commentaires via Facebook :