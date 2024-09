Coopération Mali-Chine : une centrale solaire photovoltaïque de 100 MW pour le cercle de Kénièba

La société en charge de la construction de cette nouvelle centrale a été reçue ce mardi 3 septembre 2024 par le Président de la Transition, Son Excellence le Colonel Assimi GOÏTA, Chef de l’État, au cours de sa visite en République populaire de Chine, en marge du 9ème sommet sur la Coopération sino-africaine, qui débute demain mercredi 4 septembre 2024.

Le Président de la Transition continue de recevoir les partenaires au développement à Beijing, où il séjourne depuis dimanche dernier dans le cadre du Forum sur la Coopération Sino-Africaine, qui doit s’ouvrir ce jeudi.

Au cours de la journée de ce mardi 3 septembre, après ses visites à la société Huawei et à l’entreprise PowerChina, le Président GOÏTA a reçu en audience deux entreprises chinoises : TBEA et CCIC.

Pour les responsables de l’entreprise TBEA, spécialisés dans le domaine de l’énergie solaire, la rencontre avec le Chef de l’État a été l’occasion de détailler les points de coopération entre TBEA Chine et le Mali. La société TBEA, selon son premier responsable, intervient au Mali depuis 5 ans. Elle envisage la construction d’une centrale solaire de 100 MW et la construction d’une ligne électrique à Kénièba, dans la région de Kayes. L’entrepreneur chinois précise également qu’un mémorandum sera bientôt signé entre la société TBEA et le ministère de l’Énergie et de l’Eau afin de consolider les acquis.

La deuxième audience a été accordée à une autre entreprise chinoise dénommée CCIC, qui évolue dans le domaine des mines et du commerce. Lors de l’audience, le Directeur Général de la société CCIC Chine a sollicité le soutien du Chef de l’État pour la réalisation d’un laboratoire des produits minéraux à Bamako et la mise en place d’un cadre commercial.

Par Présidence de la République du Mali

