À l’occasion de la célébration de la journée de l’Union Européenne (UE), célébrée le 09 mai de chaque année, l’Ambassadeur de l’UE au Mali, Bart Ouvry, a présidé la cérémonie d’ouverture d’une journée d’exposition dénommée « Vitrine de la Coopération Mali-Europe ». C’était le samedi 14 mai au Musée National du Mali.

L’objectif de cette journée est de renforcer la coopération entre le Mali et les pays de l’Union Européenne (UE). Il s’agit, selon son Ambassadeur à Bamako, Bart Ouvry, à mettre en lumière les actions de la délégation de l’UE à travers les expositions des produits manufacturés du Mali par des Maliens avec l’aide de l’organisation européenne et ses pays membres dans le cadre de onze projets dans divers domaines. Parmi lesquels on peut citer : l’agroalimentaire, l’artisanat, le digital, le textile et autres.

Cette journée d’exposition dénommée « Vitrine de la Coopération Mali-Europe » entre dans le cadre de la célébration de la journée de l’Europe. Elle témoigne de l’excellence des rapports entre le Mali et les pays de l’UE. Elle a permis de mettre en avant les entrepreneurs appuyés par l’UE et les Etats Membres à travers différents projets. En plus des expositions, d’autres activités, comme la danse sportive et des activités de divertissements pour les enfants, étaient au menu de cette journée qui entrent dans le cadre de la célébration de la journée de l’Europe, célébrée le 09 mai de chaque année.

Il faut rappeler que Bart Ouvry était accompagné par des ambassadeurs de nombreux pays membres de l’Union Européenne. La cérémonie a pris fin par la visite des stands.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

