A la tête d’une forte délégation composée du Directeur de la formation, le Contrôleur général de police Sory Kéïta et du Directeur de l’Ecole nationale de Police, le Commissaire divisionnaire de police Sory Sidibé, le Directeur général de la Police nationale, l’Inspecteur général de police Soulaïmane Traoré, a séjourné dans le Land de Basse-Saxe (Allemagne) dans le cadre de la coopération policière existant entre nos deux pays depuis 2017.

La délégation de la police malienne a été accueillie à Hanovre, la capitale, par le Président de la police de la région, Axel Brockmann, et le Directeur de l’Académie de police, Carsten Rose ainsi que leurs collaborateurs. Sur place, avec ses collègues, il a pu rencontrer les sept policiers maliens actuellement en stage de police technique et scientifique (PTS) de trois semaines à l’Académie de Basse-Saxe. Il s’agit de deux commissaires, deux officiers et trois sous-officiers, dont deux personnels féminins. Pour preuve de cette entente cordiale entre nos deux administrations, les frais inhérents au stage des sept fonctionnaires ont été assumés par le pays d’accueil, ce dont le Directeur Général Soulaïmane Traoré a tenu à les en remercier.

Au cours de leur séjour qui a duré une semaine, le Directeur général de la police nationale, l’inspecteur général de police Soulaïmane Traoré ainsi que le directeur de la formation, le Contrôleur général de police Sory Kéïta et le directeur de l’Ecole de police, le Commissaire divisionnaire de police Sory Sidibé, ont effectué de nombreuses visites professionnelles avec leurs collègues allemands.

Ces rencontres leur ont ainsi permis de découvrir les activités de la brigade canine, dite aussi brigade cynophile, constituée de maîtres-chiens et de leurs auxiliaires canins, qui assurent différentes missions de sécurisation et de recherche au sein des forces de l’ordre. Ils ont également pu échanger leurs expériences avec les fonctionnaires de la Police Technique et Scientifique (PTS) qui interviennent dans le cadre des seize offices régionaux de police judiciaire allemande et qui contribuent à la résolution d’un grand nombre d’affaires criminelles.

Le Président de la police de Basse-Saxe, Axel Brockmann, et le Directeur de l’Académie de police de Hanovre, Carsten Rose, ont assuré la délégation malienne de leur intention de renforcer à l’avenir le partenariat policier existant entre nos deux pays. Pour preuve de cette volonté, les deux personnalités allemandes ont confirmé que leurs services accueilleront en mars 2023 deux commissaires et huit officiers de police maliens pour une formation de trois semaines en cybercriminalité et en police technique et scientifique.

Au terme de leur séjour en Basse-Saxe, le Directeur général de la police nationale, l’Inspecteur général de police Soulaïmane Traoré, a exprimé ses plus vifs remerciements et toute sa reconnaissance pour l’excellent accueil réservé à la délégation malienne avec laquelle les contacts ont été très chaleureux dans le cadre du renforcement de la coopération policière avec l’Allemagne.

Notons que le Land de Basse-Saxe, l’une des plus importantes villes d’Allemagne, occupe le deuxième rang par sa superficie et le quatrième par sa population de près de 8 millions d’habitants. Boubacar PAÏTAO

