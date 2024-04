La semaine dernière, alors qu’elle se trouvait à Lagos, au Nigeria, la secrétaire d’Etat adjointe chargée des affaires éducatives et culturelles, Lee Satterfield, a annoncé que le gouvernement américain élèverait ses plateformes éducatives et culturelles pour renforcer les économies créatives entre les Etats-Unis et l’Afrique.

L’annonce de ces plateformes s’appuie sur une récente visite au Nigeria du secrétaire d’Etat Antony J. Blinken et s’aligne sur le décret de 2022 du président Biden visant à utiliser les arts créatifs pour renforcer les liens entre les Etats-Unis et les pays africains en favorisant la collaboration entre les entités gouvernementales. Les dirigeants communautaires, les organisations philanthropiques, le secteur privé et la diaspora africaine pour promouvoir la croissance économique et les opportunités sur les deux continents.

Lors d’un discours à l’Université de Lagos, la secrétaire adjointe Satterfield a annoncé un programme pilote axé sur le cinéma pour les étudiants nigérians dans le cadre du Community College Initiative Program (CCI), qui s’appuie sur le système des collèges communautaires américains pour fournir une formation pédagogique et technique aux étudiants internationaux et les aide à se préparer au marché du travail dans leur pays d’origine.

“Afin de soutenir les efforts plus larges du Nigeria visant à renforcer les capacités dans l’économie créative, la première cohorte de participants nigérians passera l’année universitaire 2024-2025 dans un collège communautaire américain axé sur la formation technique dans l’industrie cinématographique”, a-t-elle expliqué.

La secrétaire adjointe Satterfield a également annoncé que des professionnels de niveau intermédiaire de l’industrie musicale du Nigeria ainsi que d’Egypte, du Kenya, du Ghana et du Maroc participeront au tout premier programme américain de mentorat musical (AMMP), qui est un partenariat entre le ministère et l’Académie d’enregistrement.

L’AMMP met en relation des professionnels internationaux de l’industrie musicale en milieu de carrière avec des mentors, membres de la Recording Academy. L’AMMP a été annoncé pour la première fois par le secrétaire Blinken lors du lancement de la Global Music Diplomacy Initiative en septembre 2023.

L’Initiative African Creative TV (ACTV) se concentre sur le développement professionnel et les opportunités de réseautage pour les scénaristes, producteurs de télévision et d’autres domaines techniques tels que la direction artistique, la cinématographie, le montage et la production en direct. Cet été, ACTV amènera des professionnels de la télévision de tout le continent africain à Los Angeles pour une résidence de quatre semaines à l’Ecole des arts cinématographiques de l’Université de Californie du Sud, où ils seront encadrés par des scénaristes, producteurs et experts de l’industrie de la télévision américains.

Ibrahima Ndiaye

