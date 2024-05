Exposition d’art Photographique «Bamako Dreams 30» : Le ministre Andogoly Guindo était au rendez-vous de Rabat !

A l’invitation du Président de la Fondation Nationale des Musées du Maroc, le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme, Andoly Guindo a participé, du 6 au 7 mai 2024, à Rabat à l’exposition d’art photographique dénommée “Bamako Dreams 30”.

Cette exposition organisée par le Musée de la Photographie du Maroc est un hommage aux 30 ans de la Biennale africaine de la Photographie/Rencontres de Bamako- qui se tiendra en novembre prochain. Elle met en lumière la Photographie africaine, avec un point d’honneur pour les photographes maliens Seydou Keïta et Malick Sidibé.

En marge du vernissage de l’exposition, le ministre a eu des rencontres avec des personnalités du monde de la culture. Il a également participé avec son homologue marocaine chargée de l’Artisanat et du Tourisme, Mme Fatim Zahara Ammor, à l’inauguration de l’exposition d’artisanat d’art, sous le thème “création et transmission”. Aussi, le ministre était-il l’invité de la rédaction de la chaîne de télévision MED 1. Cette mission du ministre a été fructueuse car elle a permis de nouer des contacts et d’insuffler une nouvelle dynamique à la coopération culturelle entre le Royaume du Maroc et le Mali.

Commentaires via Facebook :