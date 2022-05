Au fil des jours les autorités maliennes et russes ne cesse de poser des actes en vue de renforcer l’axe Bamako- Moscou.

Dans ce cadre, une forte délégation gouvernementale malienne vient de séjourner au pays de Poutine.

Conduite par Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, cette délégation comprenait les ministres des Transports et des Infrastructures, des Mines, ainsi que celui des Finances.

Devant la presse, le chef de la diplomatie malienne a été on ne peut clair : ” Nous sommes là en vue de réaffirmer notre volonté de travailler avec la Russie, pour le renforcement de notre coopération, parce que le Mali n’a rien à cacher en venant à Moscou”.

Pour sa part, Sergueï Lavrov, ministre des affaires étrangères de la Fédération de la Russie, a déclaré que son pays est disposé à accompagner le Mali dans des domaines clés comme la Défense et la Sécurité. ” Nous sommes prêts à accorder notre soutien au Mali pour augmenter les capacités de combat des forces armées maliennes”, a-t-il précisé. Et à ce propos le ministre Diop ajoute : Le Mali qui fait actuellement l’objet de campagne de dénigrement ” ne permettra à aucun État ni à aucune Institution de lui dire avec qui il doit traiter”.

Au terme de cette visite les deux pays ont exploré diverses pistes de leur coopération.

Outre le volet Défense et Sécurité (qui se porte bien) le Mali et la Russie ont posé des jalons dans les domaines de l’agriculture, du commerce, des mines et des hydrocarbures.

C’est dire que malgré les gesticulations et autres pressions émanant d’autres cieux, Bamako et Moscou sont déterminés à poursuivre et à renforcer leur coopération.

C H Sylla

