Au Mali, le gouvernement Japonais a signé un nouvel accord de partenariat avec le Programme Alimentaire Mondial (PAM), ce mercredi 17 mai 2023, au Commissariat à la sécurité alimentaire (CSA) en vue de répondre à l’Agence onusienne pour soutenir des milliers de personnes vulnérables à l’insécurité alimentaire.

Le montant octroyé par le gouvernement Japonais s’élève à 3 millions de dollars américain, soit 1,7 milliards de FCFA. Il permettra au Commissariat à la sécurité alimentaire de soutenir 43 050 personnes vulnérables pendant la période de soudure dans les neuf régions du Mali. L’Ambassadeur du Japon à Bamako, Uezono Hideki, a signé ce chèque au nom du gouvernement japonais lors d’une cérémonie en présence du Directeur du programme Alimentaire Mondiale, Eric Perdison, et le ministre- Commissaire malien à la sécurité alimentaire.

Pour le diplomate japonais, ce don non- remboursable fait partie intégrante de la coopération économique multilatérale du japon en faveur du peuple Malien. Il faut noter que ce don précède aux 1,5 milliards FCFA que le Japon a octroyé en 2022 dans le cadre de la coopération économique bilatérale.

Selon l’ambassadeur du Japon, cette donation entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet fourniture d’assistance alimentaire intégrée aux personnes déplacées internes et les populations vulnérables au Mali en 2023. Celui-ci vise à satisfaire les besoins alimentaires et nutritionnels de base des personnes affectées par le conflit. Pour Uezono Hideki, ce montant permettra au PAM de distribuer aux bénéficiaires des bons électroniques alimentaires pendant la période de soudure dans les neuf régions du Mali. « Cette modalité d’assistance permettra également aux bénéficiaires de choisir leurs repas préférés », se réjouit le donateur qui a déploré une fois de plus les impacts sévères de la crise multiforme sur les personnes et biens. Au Mali, souligne le diplomate Japonais, les conséquences des phénomènes exogènes, la guerre en Ukraine, la COVID-19 et le changement climatique ont contribué à créer des besoins d’assistance alimentaire qui sont passés de 5,9 millions de personnes en 2021 à 7,5 millions de personnes en 2022.

Le Directeur pays du PAM, Eric Perdison, se réjouit de cet engagement du Japon envers le PAM. « Avec ce don de 3 millions de dollars américains, vous témoignez encore une fois de votre solidarité envers les populations vulnérables du Mali. En particulier, votre soutien financier permettra au PAM d’assister plus de 43 000 personnes vulnérables, touchées par les conflits recevront une assistance alimentaire et nutritionnelle, notamment pendant la période de soudure agro-pastorale », a-t-il déclaré. Poursuivant dans ce registre que malgré les efforts du programme alimentaire mondial, les communautés les plus vulnérables continuent de faire face à des chocs qui fragilisent davantage leurs moyens d’existence. C’est pourquoi, il dira que le PAM est aujourd’hui plus que jamais engagé à accompagner les autorités maliennes, à travers le commissariat à la sécurité alimentaire dans sa mission de renforcer la sécurité alimentaire pour toutes les couches de la population.

Malgré l’ardeur de la tâche, le Directeur pays du PAM reste persuadé que « ces obstacles ne pourront cependant entamer notre motivation ni notre détermination à chercher à répondre ensemble et de manière adéquate aux besoins des populations nécessiteuses ». Il est convaincu qu’avec le concours des autres partenaires du Gouvernement, le défi relatif au soutien des personnes déplacées internes et vivant dans les conditions précaires sera relevé.

Enfin, le Ministre, Commissaire à la Sécurité Alimentaire, Edouwane Ag MOHAMED ALI, a exprimé la gratitude du gouvernement malien au donateur en déclarant que les 1,7 milliards FCFA permettront au PAM de soutenir les communautés maliennes touchées par l’insécurité alimentaire ou victimes des conflits. D’après lui, l’appui financier s’étalera sur les 12 mois dès sa mise en œuvre et soutiendra 4 050 personnes vulnérables, déplacées internes et communautés d’accueil dans les 9 régions.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

