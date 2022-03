C’est l’agence presse britannique Reuters qui a révélé l’information relative à un possible maintien de l’aviation de la force Barkhane au Mali après son départ.

-maliweb.net- Les troupes françaises ne quitteront pas définitivement le front de la lutte contre le terrorisme au Mali. En tout cas, c’est ce que Reuters a indiqué dans un article qui précise que la « France continuera à apporter un soutien militaire aérien aux troupes maliennes qui luttent contre l’insurrection islamiste au Sahel mais uniquement là où les combattants russes de Wagner sont absents ». Près d’un mois après l’annonce du départ de l’armée française, décidée par le Président Emmanuel Macron, l’on commence à avoir plus de précisions sur la nouvelle stratégie de la France dans la lutte contre les groupes armés terroristes au Mali. Lors d’une conférence de presse à Ouagadougou, le vendredi dernier, rapporte Reuters, le général Laurent Michon, commandant de la force Barkhane, a déclaré que laFrance continuerait à offrir un appui aérien dans les zones exemptes de mercenaires russes. « Nous allons continuer à aider par voie aérienne et en formant des gens sur le terrain », précise le patron de Barkhane. Le général Michon assure qu’un soutien similaire serait offert aux soldats du Burkina Faso et du Niger.

La France semble déterminée à poursuivre son engagement contre le terrorisme au Sahel, sans cependant s’associer à une force paramilitaire dont elle ne cesse de dénoncer les exactions dans d’autres pays d’Afrique. Malgré les tensions diplomatiques entre Bamako et Paris, ayant précipité la décision du retrait des troupes françaises et de la Force Takuba, Barkhane a annoncé avoir assassiné l’Algérien, Yahia Djouadi, alias Abou Ammar Al Jazaïri, l’une des figures emblématiques d’Al-Qaïda au Mali. Ce djihadiste était cité dans plusieurs attentats à Bamako, à Abidjan et à Ouagadougou. Son assassinat est intervenu dans la nuit du 25 au 26 février 2022, au cours d’une opération des soldats de Barkhane, conduite à environ 100 kms au nord de Tombouctou, au Mali. Autant dire que le divorce entre le Mali et la France dans la lutte contre le terrorisme n’est pour le moment pas en instance de consommation.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :