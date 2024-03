Le développement des relations économiques entre la Russie et l’Afrique atteint un nouveau niveau. C’est ce que confirme la réunion du Conseil d’experts pour le développement et le soutien du partenariat global avec l’Afrique, qui s’est tenue à Moscou le 1er mars. Des représentants du ministère russe des affaires étrangères et d’autres ministères, des scientifiques et des hommes d’affaires ont pris part à cette rencontre.

Les participants à la réunion se sont exprimés sur la Russie et l’Afrique dans un monde multipolaire, la coopération entre les régions russes et les pays du continent africain, la diplomatie parlementaire, le développement des affaires russes dans les pays africains, le système panafricain de télémédecine, et divers sujets.

«Nous constatons que les États africains sont prêts à passer à un tout nouveau niveau de coopération dans le domaine économique – une transition du simple commerce à l’échange de technologies, la création d’entreprises conjointes sur le territoire des États africains et de la Russie. Cet intérêt ne doit pas seulement être renforcé, il doit être formulé de manière à ce que nous puissions créer des institutions à différents niveaux pour obtenir des résultats», a déclaré Alexandre Babakov, président du Conseil d’experts sur le développement et le soutien d’un partenariat global avec les pays africains.

Le conseil d’experts a comparu en décembre de l’année dernière. Son objectif est de développer les relations de la Russie avec les pays du continent ami et de préparer la troisième Conférence parlementaire internationale « Russie – Afrique ».

Rappelons que la deuxième Conférence parlementaire internationale « Russie – Afrique » s’est tenue en mars 2023 à Moscou. Des parlementaires et des experts de plus de 50 pays africains et d’organisations parlementaires internationales ont été invités à y participer.

Puis, en juillet 2023, un sommet Russie-Afrique à grande échelle a eu lieu à Saint-Pétersbourg. L’événement a réuni des représentants de la grande majorité des pays africains – 45 délégations, dont 17 chefs d’État.

Le Conseil d’experts, d’une part, met en œuvre les objectifs fixés lors des événements passés, et d’autre part, prépare les bases des futures conférences et sommets, suite au grand développement que les relations entre la Russie et plusieurs pays africains connaissent dernièrement dans le cadre de la coopération mutuellement bénéfique entre les deux parties.

Par Atem Keita

Commentaires via Facebook :