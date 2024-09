L’ambassadeur Chen Zhihong lors de la célébration du 75e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine : “Les relations entre la Chineet le Mali ont maintenu un développement stable et positif”

“La Chine est prête à conclure un accord-cadre de partenariat économique pour le développement partagé avec le Mali”

L’ambassade de Chine au Mali vient de respecter la tradition en célébrant le 75e anniversaire de la Fondation de la République populaire de Chine à travers une réception, le 12 septembre dernier. L’événement s’est déroulé au Centre international de conférences de Bamako en présence de plusieurs personnalités dont le ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, Abdoulaye Diop. Selon l’ambassadeur de Chine au Mali, Chen Zhihong, “le gouvernement chinois a décidé, sur la base de 2000 tonnes d’aide alimentaire sur le point d’arriver au Mali, de fournir en supplément une aide alimentaire d’urgence d’une valeur de 20 millions RMB, équivalant environ à 1 milliard 724 millions F CFA au peuple malien”. Cela afin de démontrer la solidarité du peuple chinois et de soulager la souffrance de la population malienne. “L’an 2024 est une année fructueuse pour le partenariat sino-malien. Les relations entre la Chine et le Mali ont maintenu un développement stable et positif. La coopération ne cesse de s’élargir et de s’approfondir. L’acquis le plus important des relations sino-maliennes de cette année est sans nul doute la rencontre historique entre le président chinois Xi Jinping et le président de la transition malien Assimi Goïta à Beijing en marge du sommet du Forum sur la coopération sino-africaine” dira-t-il. Voici le discours intégra prononcé par l’ambassadeur Chen Zhihong lors de la réception.

Tout à bord, je vous invite à observer une minute de silence, en mémoire des victimes dans la catastrophe des inondations qui ont dévasté le Mali et la région du Sahel.

Afin de démontrer la solidarité du peuple chinois et de soulager la souffrance de la population malienne, le gouvernement chinois a décidé, sur la base de 2000 tonnes d’aide alimentaire sur le point d’arriver au Mali, de fournir en supplément une aide alimentaire d’urgence d’une valeur de 20 millions RMB, équivalant environ à 1 milliard 724 millions F CFA au peuple malien.

Mesdames, Messieurs, Chers amis,

Au nom de l’Ambassade de Chine, je vous exprime la chaleureuse bienvenue et mes sincères remerciements pour avoir répondu massivement à notre invitation. Mes remerciements vont également aux jeunes maliens et chinois qui ont chanté tout à l’heure les hymnes nationaux, aux journalistes ici présents, au personnel du CICB qui nous ont fourni les services de qualité.

Mes remerciements vont particulièrement à S.E.M. Abdoulaye Diop, Représentant du gouvernement malien, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et aux autres personnalités ici présentes. Votre présence témoigne de votre attachement à la Chine et de la volonté du gouvernement malien pour renforcer davantage nos relations bilatérales.

Avant de continuer mon allocution, permettez-moi de dire quelques mots en Chinois à mes compatriotes.

Mesdames, Messieurs, Chers amis,

L’année 2024 marque le 75è anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Sous la ferme direction du Parti communiste chinois, le peuple chinois multiethnique a réalisé un miracle en coordonnant un développement économique rapide et une stabilité sociale durable. Près de 100 millions des populations rurales sont sorties de la pauvreté absolue. La Chine a contribué pour plus de 70 % à la réduction de la pauvreté mondiale et pour plus de 30 % à la croissance économique mondiale. Malgré de multiples crises du monde, l’économie chinoise a continué à s’améliorer de manière stable, le PIB chinois a enregistré une croissance de 5,2% en 2023, et une augmentation de 5% au cours du premier semestre 2024. La modernisation à la chinoise fait preuve d’une grande vitalité et continue d’apporter davantage d’opportunités de développement au monde.

Mesdames, Messieurs, Chers amis,

La direction du Parti communiste chinois constitue la caractéristique la plus essentielle et le plus grand avantage du socialisme à la chinoise. Le 3ème Plénum du XXème Comité central du Parti communiste chinois s’est tenu en juillet dernier. Le congrès a pleinement répondu aux aspirations du peuple et a parfaitement reflété le concept chinois de démocratie populaire tout au long du processus.

Le congrès a adopté la Décision relative à l’approfondissement plus poussé de la réforme sur tous les plans pour promouvoir la modernisation chinoise. Le Plénum a indiqué que les objectifs généraux de l’approfondissement de la réforme chinoise sont de continuer à perfectionner et à développer le système socialiste à la chinoise, et de promouvoir la modernisation de la gouvernance de l’État. D’ici 2035, nous allons instituer complètement un système d’économie de marché socialiste de haut niveau, améliorer davantage le système socialiste à la chinoise, moderniser davantage la capacité de gouvernance de l’état, et réaliser dans l’ensemble la modernisation socialiste à la chinoise. Tout cela jettera les bases solides pour faire de la Chine un grand pays socialiste moderne sur tous les plans au milieu du 21e siècle.

Le Plénum réaffirme que la Chine continuera de poursuivre fermement sa politique extérieure d’indépendance et de paix, de porter les valeurs communes de l’humanité qui sont la paix, le développement, l’équité, la justice, la démocratie et la liberté, de mettre en œuvre l’initiative pour le Développement mondial, l’initiative pour la Sécurité mondiale et l’initiative pour la Civilisation mondiale, d’appeler à un monde multipolaire égal et ordonné et à une mondialisation économique bénéfique pour tous, et de participer activement à la réforme et à la construction du système de gouvernance mondiale, en vue de construire une communauté d’avenir partagé pour l’humanité. La Chine sera toujours bâtisseur de la paix mondiale, contributeur au développement mondial et défenseur de l’ordre international. La Chine restera toujours fermement aux côtés des pays en développement.

Mesdames, Messieurs, Chers amis,

L’an 2024 est une année fructueuse pour le partenariat sino-malien. Les relations entre la Chine et le Mali ont maintenu un développement stable et positif. La coopération ne cesse de s’élargir et de s’approfondir. L’acquis le plus important des relations sino-maliennes de cette année est sans nul doute la rencontre historique entre le président chinois Xi Jinping et le président de la transition malien Assimi Goïta à Beijing en marge du sommet du Forum sur la coopération sino-africaine.

Durant cette rencontre, les deux chefs d’état ont conjointement annoncé la décision d’élever les relations bilatérales au niveau d’un partenariat stratégique. Le Président Xi a indiqué que la Chine entend promouvoir l’amitié traditionnelle avec le Mali, continuer à se soutenir fermement, et offrir une assistance dans la limite de ses capacités au développement du Mali et à l’amélioration du bien-être du peuple malien. La Chine continuera à encourager ses entreprises à investir au Mali et à approfondir la coopération pragmatique.

Le président Goïta a hautement apprécié l’amitié fraternelle entre les peuples maliens et chinois ainsi que la sincérité et le pragmatisme de la coopération bilatérale. La partie malienne remercie la partie chinoise pour son aide précieuse au développement du Mali et souhaite consolider davantage cette amitié traditionnelle, renforcer le partenariat stratégique et approfondir la coopération mutuellement bénéfique dans divers domaines.

La partie malienne a réaffirmé qu’il n’y a qu’une seule Chine au monde et que le Mali adhère fermement au principe d’une seule Chine.

Le Mali et la Chine respectent la souveraineté et l’indépendance nationales et s’opposent à toute ingérence dans les affaires intérieures d’autres pays.

Cette suprême rencontre réussie a non seulement indiqué l’orientation du développement des relations entre les deux pays, mais a également insufflé une forte dynamique à la coopération dans divers domaines. La partie chinoise travaillera côte à côte avec la partie malienne pour mettre en œuvre minutieusement les consensus entre les deux chefs d’État, afin que le partenariat stratégique sino-malien porte davantage de fruits et profite davantage aux deux peuples.

Mesdames, Messieurs, Chers amis,

Le Sommet de Beijing du Focac vient de se clôturer avec plein succès. La grande famille Chine-Afrique se réunit de nouveau à Beijing six ans après pour fêter ce grand événement. Lors du Sommet,?autour du?thème «Travailler ensemble à promouvoir la modernisation et à construire une communauté d’avenir partagé Chine-Afrique de haut niveau», les parties chinoise et africaine ont passé en revue le parcours de l’amitié sino-africaine, apporté une haute appréciation aux progrès obtenus dans les actions de suivi du Focac, dégagé un consensus politique fort sur le renforcement de la coopération sino-africaine dans tous les domaines.

Le Sommet abouti à des résultats importants. Lors du Sommet, 30 partenariats stratégiques ont été annoncés. Les relations entre la Chine et l’Afrique sont désormais portées à une communauté d’avenir partagé de tout temps à l’ère nouvelle, ce qui montre la ferme détermination des plus de 2,8 milliards de Chinois et d’Africains à avancer en solidarité sur leur propre voie de développement en base des caractéristiques nationales.

Six grandes propositions ont été lancées pour que la Chine et l’Afrique travaillent ensemble à promouvoir la modernisation, soit réaliser une modernisation marquée par la justice et l’équité, l’ouverture et le gagnant-gagnant, la primauté au peuple, la diversité et l’inclusion, le respect de l’écologie ainsi que la paix et la sécurité. Un vaste plan a été dessiné pour la coopération sino-africaine de la prochaine étape.

Les parties chinoise et africaine ont adopté la Déclaration de Beijing et le Plan d’action, documents visant à renforcer la coopération sino-africaine pour les trois ans à venir, qui offrent aussi de grandes opportunités pour la coopération sino-malienne.

Sur l’Action de partenariat pour l’inspiration mutuelle entre civilisations, la Chine et le Mali continuent d’approfondir les échanges d’expériences sur la gouvernance d’État à tous les niveaux et à travers de différents canaux, et de renforcer le dialogue entre les institutions législatives et les think-tanks.

Sur l’Action de partenariat pour la prospérité du commerce, la Chine a décidé d’accorder le traitement de tarif douanier zéro à 100 % de catégories de produits exportés vers la Chine par le Mali. La Chine est prête à conclure un accord-cadre de partenariat économique pour le développement partagé avec le Mali. Nous continuons à encourager et à aider les entreprises maliennes à participer aux foires et expositions internationales en Chine.

Sur l’Action de partenariat pour la coopération sur les chaînes industrielles, les deux parties vont pousser en avant les projets de coopération minière et de transformation des produits agricoles. Un MOU a été signé entre la Société malienne de transmission et de diffusion (SMTD) et Huawei pour accélérer le projet «Mali Numérique».

Sur l’Action de partenariat pour l’interconnexion, les entreprises chinoises jouent toujours un rôle dynamique dans l’infrastructure malienne. Elles continueront à participer activement à la modernisation des réseaux d’infrastructure du Mali, tout en partageant leur savoir-faire et formant les talents locaux.

Sur l’Action de partenariat pour le développement, la Chine entend travailler étroitement avec le Mali dans le cadre de l’Initiative pour le développement mondial et continue à réaliser au Mali des projets de bien-être social de toute dimension.

Sur l’Action de partenariat pour la santé, la Chine souhaite saisir l’occasion de la signature du protocole d’accord relatif à l’envoi de l’équipe médicale chinoise au Mali pour raffermir la coopération sanitaire, encourage les sociétés pharmaceutiques chinoises à investir au Mali, continue à former les talents médicaux maliens et concrétise avec le partenaire malien le projet de la construction d’une unité de pied diabétique dans l’hôpital du Mali.

Sur l’Action de partenariat pour le développement de l’agriculture au bénéfice de la population, la Chine entend continuer le projet de démonstration agricole au Mali, faire don de machines et d’outils agricoles pratiques en réponse aux besoins locaux, et met en œuvre le concept ‘d’apprendre à l’homme à pêcher au lieu de lui donner du poisson’.

Sur l’Action de partenariat pour les échanges humains et culturels, on va entreprendre de manière positive des activités de suivi du protocole d’accord conclu entre China Media Groupe et ORTM et de l’accord-cadre pour la deuxième phase de construction de l’Atelier Luban au Mali. La partie chinoise continue à offrir des bourses d’études supérieures et à proposer des places de formation aux amis maliens.

Sur l’Action de partenariat pour le développement vert, la Chine soutient fermement la transition écologique et énergétique du Mali, notamment à travers des projets structurants comme la nouvelle centrale solaire de Safo, la Centrale hydroélectrique de Gouina et le projet de la ceinture solaire africaine, etc.

Enfin, sur l’Action de partenariat pour la sécurité commune, la partie chinoise continue d’envoyer des experts militaires chinois au Mali et d’offrir des places de formation aux officiers des FAMa pour soutenir sa défense nationale et son développement militaire. La partie chinoise comprend et soutient pleinement les efforts des forces armées maliennes pour sauvegarder la souveraineté nationale et rétablir la paix et la sécurité.

Mesdames, Messieurs, Chers amis,

Aujourd’hui, la Chine, le Mali et d’autres pays africains se trouvent tous à une étape cruciale du processus de la modernisation. Un proverbe africain dit : «Un vrai ami est quelqu’un avec qui vous partagez le chemin».Sur le chemin de la modernisation, nul ne doit être abandonné. À nous de rassembler la force des plus de 2,8 milliards de Chinois et d’Africains, de poursuivre main dans la main notre marche vers la modernité et de contribuer à la modernisation du Sud global, et à la paix et à la prospérité de toute humanité.

Vive la République populaire de Chine !

Vive la République du Mali !

Vive l’amitié sino-malienne et sino-africaine !”

