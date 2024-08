“L’Initiative Royale vise à stimuler la croissance économique de l’Afrique Atlantique et enclavée, renforcer les liens régionaux…”

“La Fête Nationale du Maroc, qui est notre Fête Nationale, est célébrée le jour de l’anniversaire de l’Intronisation de Sa Majesté le Roi sur le Trône de ses Glorieux ancêtres, qui est le 30 juillet 1999. Aujourd’hui donc, c’est un quart de siècle de règne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui perpétue celui de la Dynastie Alaouite, gouvernant le Maroc depuis 1660”. Ces propos sont de l’Ambassadeur du Royaume du Maroc au Mali, Driss Isbayène lors de la réception offerte, mardi 30 juillet, à l’occasion de la célébration du 25e anniversaire de la Fête du Trône. C’était à la résidence du diplomate marocain en présence de plusieurs personnalités politiques, administratives et religieuses dont le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop. Selon Driss Isbayène, “ce 25e anniversaire, c’est aussi l’occasion d’évoquer la naissance d’une politique africaine, tous azimut du Maroc, prônée par Sa Majesté, dès son accession au Trône. En résumé, plus de 50 visites Royales dans 33 pays africains, avec plus d’un millier d’accords et de conventions signés et plus d’une centaine de projets structurants lancés. L’Afrique de l’Ouest, voisinage immédiat du Royaume, a bénéficié d’une grande partie de ces Visites et le Mali a été au centre de l’intérêt du Maroc pour un partenariat gagnant-gagnant et une coopération sud-sud solidaire”. Voici le discours intégral prononcé par l’Ambassadeur Driss Isbayène lors de cette réception.

Je voudrais tout d’abord vous remercier d’avoir répondu présents et nombreux à l’invitation de venir célébrer avec mes collègues de l’Ambassade du Maroc, mon épouse et moi-même, ce 25e anniversaire de la Fête du Trône.

La Fête Nationale du Maroc, qui est notre Fête Nationale, est célébrée le jour de l’anniversaire de l’Intronisation de Sa Majesté le Roi, Que Dieu L’Assiste, sur le Trône de ses glorieux ancêtres, qui est le 30 juillet 1999. Aujourd’hui donc, c’est un quart de siècle de règne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui perpétue celui de la Dynastie Alaouite, gouvernant le Maroc depuis 1660.

Oui, l’Etat marocain, au sens moderne du terme, existe depuis 789, c’est à dire près de 13 siècles, avec une succession des dynasties qui ont régné sur le pays du ‘Soleil couchant’ (Maghrib), principalement les dynasties des Idrissides, des Almoravides, des Almohades, des Mérinides, des Saadiens et des Alaouites.

En 1999, lors de son premier discours du Trône, SM le Roi Mohammed VI, 23e monarque de la Dynastie Alaouite, avait fait part de sa détermination ‘à poursuivre l’œuvre de développement’ du Maroc, initié par son père, Feu Hassan II et son grand père Feu Mohammed V, père de l’indépendance. Ce 25e anniversaire de la Fête du Trône est l’occasion, donc, de se remémorer quelques réalisations engrangées par le Royaume sous le règne de SM. Mohammed VI, qui ont favorisé des transformations profondes et structurelles dans plusieurs domaines. Mais je ne vais citer ici que le domaine économique, à titre d’exemple. 5e puissance économique du continent, le Maroc poursuit sa métamorphose à grande échelle, avec le lancement de grands chantiers infrastructurelles et économiques:

– Plus de 2000 km d’autoroutes (avec un objectif de 3500 avant 2030) ;

– Des gares routières et ferroviaires, avec notamment le lancement en 2018 d’une ligne à grande vitesse [photos et ou vidéo du TGV] (plus de 320 km/h) entre Tanger et Casablanca et bientôt Marrakech.

– De nouveaux aéroports dans les grandes villes du Royaume avec la perspective de recevoir, en 2030, plus de 60 millions de passagers.

– Et des Ports à grande dimension internationale :

– Tanger Med est le plus grand port de la Méditerranée et a atteint le top 20 mondial des ports à conteneurs.

– Le nouveau port en eaux profondes de Dakhla Atlantique est l’un des plus grands chantiers jamais lancés au Maroc. Ce projet d’envergure permettra de dynamiser l’activité économique dans le Sud du Royaume et connectera les pays africains enclavés du Sahel à l’océan Atlantique. Le nouveau port de Nador West Med en construction, compte également s’approprier la seconde place en Méditerranée.

D’autres infrastructures et édifices architecturaux ont fleuri dans tout le Royaume, comme la Tour Mohammed VI avec ces 55 étages et 250 m de hauteur (la 2e plus grande tour en Afrique), le Grand Théâtre de Rabat et le pont Hauban de Rabat long de 950 m.

Dans le secteur de l’Automobile, le Maroc est devenu le principal fournisseur de voitures à destination de l’UE et le premier producteur de voitures en Afrique, avec une production annuelle dépassant les 700.000 et une perspective de 1 million en 2025. C’est 22% du PIB pour 14 milliards de dollars US d’exportations.

– L’Industrie aéronautique au Maroc est en pleine expansion depuis plus de 20 ans avec des entreprises internationales telles que Bombardier, Airbus, Boeing, Safran qui ont établi des usines dans le pays. Le secteur a réalisé plus de 2 milliards d’euros en 2023.

Le Maroc mise, depuis des décennies sur l’énergie renouvelable, notamment le solaire et l’éolien. Il avance à grande vitesse vers la réalisation de ses objectifs de décarbonisation du système électrique en anticipant, avant 2030, l’atteinte de l’objectif d’un mix électrique dont au moins 52 % est d’origine renouvelable. Sur une capacité installée de 11,4 Giga Watts en 2023, un peu plus de 2 Giga Watts d’électricité sont générés par des parcs éoliens et plus de 10 Gw par le solaire, notamment grâce au Complexe Noor Ouarzazate [photos] qui est l’un des plus grands parcs solaires au monde.

– Le sport n’est pas du reste et le football est à l’honneur dans cette célébration de ce 25e anniversaire de la Fête du trône. On a vibré tous Africains avec le Maroc, qui a atteint la demi-finale de la dernière Coupe du monde au Qatar et avec plus de 16 stades flambant neuf ou rénovés, notre pays se prépare pour accueillir les prochaines échéances footballistiques, principalement la Coupe du monde de football 2030, coorganisée avec l’Espagne et le Portugal, la Coupe d’Afrique des nations de 2025 et les 5 prochaines Coupes du monde féminines des moins de 17 ans qui seront organisées annuellement dans notre pays.

Monsieur le Ministre,

Ce 25e anniversaire, c’est aussi l’occasion d’évoquer la naissance d’une politique africaine, tous azimut du Maroc, prônée par Sa Majesté, dès son accession au Trône. En résumé, plus de 50 visites Royales dans 33 pays africains, avec plus d’un millier d’accords et de conventions signés et plus d’une centaine de projets structurants lancés. L’Afrique de l’Ouest, voisinage immédiat du Royaume, a bénéficié d’une grande partie de ces Visites et le Mali a été au centre de l’intérêt du Maroc pour un partenariat gagnant-gagnant et une coopération sud-sud solidaire.

Les liens qui unissent nos deux grandes nations et civilisations ancestrales sont empreints d’histoire, de solidarité et d’une profonde amitié qui transcende les frontières géographiques. Ces relations privilégiées sont basées sur le respect mutuel et le respect de la souveraineté nationale, sur le partenariat gagnant-gagnant et sur des valeurs communes de solidarité, de collaboration fructueuse multisectorielle.

Ces liens se sont renforcés depuis les deux dernières Visites Royales en 2013 et 2014 avec la signature de 17 accords bilatéraux et le lancement de deux projets : la Clinique périnatale (ouverte depuis deux ans) et le Centre de formation professionnelle, hôtelier et BTP de Sébénicoro, à Bamako. Aujourd’hui, on peut être fier de recenser plus de 100 accords bilatéraux signés, depuis 1960, reflétant un partenariat bilatéral évolutif et multidimensionnel. Ces accords touchent tous les domaines de coopération, mais je ne citerai, à titre d’exemple que :

Le domaine de l’éducation et de la formation (plus de 250 bourses d’études et de formation sont offertes aux bacheliers et fonctionnaires maliens annuellement), auquel il faut ajouter la formation des Imams et autres, pour un total annuel avoisinant les 500 ;

Le domaine bancaire (4 filiales de banques marocaines [photo des logos] sont présentes dans le pays qui font du Maroc le premier investisseur dans le secteur financier malien);

Les télécommunications (avec l’exploitation de la licence Malitel) ;

Le transport aérien ;

La cimenterie (avec le lancement en février 2024 d’une deuxième usine de la firme Cimaf à Sikasso), etc.

Monsieur le Ministre,

Le Maroc a toujours été aux côtés du Mali dans les moments difficiles apportant son soutien et sa solidarité lors des crises et défis auxquels le pays a dû faire face, avec un respect total des fondamentaux de la politique étrangère du Mali. Nous continuons, la main dans la main à travailler pour construire un avenir radieux, prospère pour nos peuples dans le cadre d’une coopération Sud-Sud.

Le Maroc œuvre, conjointement avec les pays du Sahel, pour faire de la paix, la stabilité, le développement durable et le progrès, synonyme de la stabilité aussi de l’Afrique de l’Ouest et du Nord, des objectifs fondamentaux conformément aux aspirations légitimes de ces pays et de leurs peuples. C’est d’ailleurs, dans ce cadre qu’il faut situer l’Initiative Internationale de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour favoriser l’accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique, qui a été proposée, en novembre 2023, en faveur des quatre pays du Sahel (Mali, Niger, Burkina Faso et Tchad). L’Initiative Royale vise à stimuler la croissance économique de l’Afrique Atlantique et enclavée, renforcer les liens régionaux et promouvoir le développement durable. Le projet prévoit des investissements massifs dans les infrastructures, le commerce et l’innovation, s’alignant sur les objectifs de développement durable des Nations unies, garantissant ainsi un impact positif et durable sur la région”.

