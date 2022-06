L’association malienne d’amitié Mali-Maroc (AMAMA), a organisé un cocktail de bienvenue à l’honneur de son SE Driss Isbayene le nouvel ambassadeur accrédité du Maroc au Mali. C’était le vendredi 24 juin 2022 au siège de ladite association en présence des membres de l’ambassade, des représentants du CNT en plus des anciens étudiants maliens du Mali au Maroc et d’autres membres et sympathisants de l’AMAMA.

Les liens de coopération entre le Mali et le Maroc remontent de très loin dans l'histoire des deux pays frères ; Qui s'apprécient et partagent de bonnes relations tant humaines que diplomatiques. De nombreux maliens ont étudié au Maroc, qu'ils soient des arabisants ou pas, des cadres maliens depuis les années 1960 à nos jours, ont été parfaire leur savoir dans le royaume chérifien. L'association malienne d'amitié Mali-Maroc illustre à dessein la bonne santé des relations entre le Maroc et le Mali. Et comme l'a déclaré M. Moussa Diarra, le président de l' AMAMA : 'il y a des maliens marocains de cœur', et qui de mieux de ces maliens pour recevoir le nouvel ambassadeur pour lui signifier leur désir de l'accompagner dans sa mission au Mali, et surtout travailler dans le sens de la consolidation de la coopération entre les deux pays. En effet, créée en novembre 2007, l'AMAMA contribue au renforcement des liens entre les deux pays, des liens d'amitié, de fraternité surtout de solidarité et développement. Du haut de son existence. L'association a apporté sa contribution au développement de différents secteurs à ne citer que ces domaines : culture, éducation, santé, économie, religion etc. . Des acquis que le président M. Diarra en fait un bilan élogieux que l'association compte pérenniser voire surpasser avec le soutien de son SE. Driss Isbayenne. Se déclarant honoré et touché par cette grande marque d'amitié pour son pays à travers sa modeste personne, l'ambassadeur de sa Majesté le Roi Mohamed VI au Mali, a réaffirmé les solides liens d'amitié et de fraternité entre le Mali et le Maroc. Des siècles d'amitié nullement entachée par les barrières et les aléas du temps que son SE. Isbayenne compte bien consolider. La cérémonie a également été marquée par les témoignages des anciens étudiants maliens au Maroc dont celui de l'ancien ministre, le Pr Younouss Hamèye Dicko qui fût le premier étudiant malien au Maroc et président des étudiants maliens au Maroc.

