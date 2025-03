Moins d’une semaine après la validation du drapeau de l’Alliance des Etats du Sahel, les présidences malienne et Burkina Faso ont décidé d’ériger ce drapeau à la place de celui de la Communauté Economiques des Etats de l’Afrique de l’ouest.

Le Burkina Faso et le Mali disent adieu aux couleurs de la CEDEAO après 50 ans de présence dans les Institutions des deux pays. Ce lundi 3 mars, les chefs d’Etats des deux pays ont chacun respectivement à la descente des couleurs de la CEDEAO puis à la levée des couleurs de l’AES dont le drapeau vient juste d’être validé par les dirigeants de la confédération. Désormais symbole de l’unité et de la solidarité entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, la montée de ce drapeau a drainé à la Présidence malienne plus du Président de la transition, le général d’armée Assimi Goïta, les autres chefs d’institution de la transition le Président du Conseil national de Transition, le Général de Corps d’Armée Malick DIAW, le Premier ministre, Ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le Général de Division Abdoulaye MAIGA, le membres du gouvernement, les diplomates accrédités au Mali.

Selon la présidence, cette montée des couleurs qu’elle qualifié « d’acte solennel » marque une nouvelle étape dans la construction et la consolidation de l’AES. Pour elle, elle envoie également un message symbolique fort d’unité, de fraternité et de détermination des peuples malien, burkinabé et nigérien à avancer ensemble vers une intégration plus poussée. « Cette montée des couleurs illustre la volonté des dirigeants et des populations de ces trois pays de renforcer leur coopération politique, économique et sécuritaire pour un avenir commun stable et prospère », a souligné la présidence malienne dans son communiqué.

De l’autre côté de frontière, le Chef de l’État le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, qui a également assisté à la levée du drapeau de l’AES dans la cour du palais, a réaffirmé la détermination de son pays à se frayer un chemin pour le bonheur des Burkinabè à travers la mise en œuvre de projets et programmes dans des secteurs comme la santé, l’éducation, l’agriculture et les infrastructures. Occasion indiquée pour lancer des nouvelles piques aux détracteurs du projet de l’AES. « Malheureusement des esclaves de salon, des Africains qui suivent aveuglement l’impérialisme ont essayé de nous décourager mais il n’y a pas de raison de se démotiver », a lancé le Chef de l’État, qui a invité l’ensemble des Burkinabè à ne pas céder au découragement dans l’accomplissement de leurs tâches quotidiennes.

Le Niger devrait certainement organisé une cérémonie similaire dans les prochains jours. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont claqué la porte de la CEDEAO il y a plus d’un an. Les trois pays ont vite formé une confédération et multipliés les initiatives d’intégration.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

