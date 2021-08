Lutte contre l’insécurité : La France outille l’unité mobile de sécurité intérieure

La France, à travers son ambassadeur au Mali, Joël Meyer, a remis des matériels roulants à l’Unité Mobile de Sécurité Intérieure (Umsi), mardi 24 août, au Groupement Mobile de Sécurité (GMS). La cérémonie était présidée par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le Colonel-Major Daoud Aly Mohammedine.

Selon le Commissaire de Police Haï Dramé, chef de l’Umsi, cette unité polyvalente est composée de quatre sections (modules) ayant bénéficié d’une formation de six mois. Elle est adaptée au concept sahélien, et a été présentée comme étant une unité projetable capable d’aller en renfort aux unités de Police sur le terrain ou dans les zones où le GMS n’est pas présent. En effet, il s’agit d’un projet économique rentable entretenu par une expertise locale.

Pour le Directeur Général de la Police Nationale, le Contrôleur Général Soulaïmane Traoré, ce don de la France, un pays ami et allié du Mali depuis longtemps, est constitué de six véhicules pick-up multifonctionnels, équipés, et de motos spéciales, sont autant d’engins parfaitement adaptés à la nature du terrain sur lequel ils sont appelés à évoluer.

« La réussite face aux actions terroristes réside dans la politique volontariste affirmée par nos plus hautes autorités, en particulier notre ministre de la Sécurité et de la Protection Civile. Cette réussite, au-delà de l’engagement des hommes, nécessite des équipements performants face à des adversaires bien armés », a-t-il expliqué. En s’adressant à l’Ambassadeur de la France, le Directeur Général de la Police, au nom de tous les personnels de la Police, destinataires de ces équipements, a exprimé toute sa gratitude et a assuré du bon usage des différents matériels qui, d’après lui, vont jouer un rôle essentiel dans la protection et la sécurisation de notre pays.

Une visite du matériel suivie de la remise des clés et un exercice de simulation d’actions combinées des éléments de l’Unité Mobile de Sécurité Intérieure ont mis fin à cette cérémonie.

Moussa Sékou Diaby

