L’Ambassadeur du Royaume d’Espagne, José Hernéro Gomez, a remis ce mercredi 12 juillet, au siège du Commissariat à la Sécurité Alimentaire un chèque de 2,9 millions d’euro, soit près de 2 milliards FCFA, pour les efforts du gouvernement dans sa réponse contre l’insécurité alimentaire. Le montant bénéficiera à 98 000 personnes vulnérables dans plusieurs régions du Mali.

La remise du chèque a lieu au siège du Commissariat à la Sécurité Alimentaire en présence du ministre commissaire, de l’Ambassadeur de l’Espagne au Mali, José Hernéro Goméz et le Directeur Pays du Programme alimentaire mondial, Éric Perdison.

Remettant le chèque, le diplomate Espagnol a indiqué que face à la crise multidimensionnelle que le Mali traverse, son pays a adopté et mise en œuvre une réponse holistique combinée à une seconde réponse collective musclée. Les deux approches visent, selon lui, à appuyer l’exercice d’une solidarité de l’Espagne à l’endroit du Peuple malien. Pour lui, la clé de voûte de la coopération espagnole est d’être à l’écoute des besoins réels de la population et de travailler main dans la main avec les autorités et la société civile dans le respect strict de la souveraineté du Mali. En concluant par transmettre le satisfecit de la coopération Espagne aux responsables du PAM et du Commissariat à la Sécurité Alimentaire.

Pour sa part, le Directeur Pays du PAM, Éric Perdison, a exprimé sa gratitude au Royaume d’Espagne pour cette généreuse contribution de près de 2 milliards FCFA. Selon lui, ce financement arrive à un moment où le nombre des personnes dans le besoin d’une assistance alimentaire ne cesse de croître pendant que les ressources se font de plus en plus limiter et que le prix des denrées flambent. Éric Perdison a loué cet accord entre le PAM et l’Ambassade d’Espagne qui permettra de franchir un grand pas dans la lutte contre l’insécurité alimentaire et nutritionnel au Mali. En espérant que d’autres partenaires vont emboîter ce pays, il a déclaré que cette manne financière bénéficiera à 98 000 personnes. En détail, la somme de 1,6 milliards FCFA servira à l’assistance alimentaire et nutritionnelle tandis que les 327 978 500 FCFA seront utilisés pour renforcer les capacités du service humanitaire des Nations-Unies. « Cela contribuera à faciliter en toute sécurité le transport des acteurs humanitaires et de développement dans le cadre de l’acheminement des cargos humanitaires dans les zones reculées et non-encore desservies par les compagnies aériennes transitionnelles », a ajouté le Directeur pays du PAM, Éric Perdison.

Enfin, le Ministre Commissaire à la Sécurité Alimentaire dira que la somme répondra aux besoins alimentaires de 72 254 déplacés internes et participera également à la prise en charge nutritionnelle aiguë modérée de 15 000 âgés de 6 à 59 mois. Et de poursuivre que cette donation cadre avec le lancement du Plan national de réponses à l’insécurité alimentaire 2023 qui se positionne pour répondre à la période de soudure. Toujours selon lui, le don contribue au développement socio-économique du pays en renforçant les capacités de résilience des communautés cibles. Edouwane Ag Mohamed Ali de réitérer que le Mali continuera à solliciter l’extension des interventions des partenaires dans la prise en charge du financement des projets structurants à impacts rapides dans les zones vulnérables.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

