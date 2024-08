Depuis l’avènement récent de régimes militaires dans les pays sahéliens, l’on parle de plus en plus de monnaie pour affirmer la souveraineté ou l’indépendance. Le samedi, 6 juillet 2023, lors du premier sommet des chefs d’État de l’Alliance des États du Sahel (AES), le président du Niger, Général Abdeahamane Tchiani, a appelé à la création d’une monnaie propre à l’organisation. Cette monnaie sera-t-elle battue à l’interne ou à l’externe ?

La décision de battre sa propre monnaie est, certes, un signe d’indépendance et de souveraineté. Mais comment en fabriquer si l’on sait que la plupart des monnaies africaines sont faites hors Afrique? A ce jour, la quasi-totalité des pays africains impriment leurs billets de banques hors du continent. Les quelques pays qui en font chez eux, ont eux aussi le plus souvent recours à l’étranger.

Les pays africains qui ont leurs propres imprimeries monétaires

Ils sont au nombre de neuf (9). Il s’agit du Maroc, de l’Algérie, de l’Egypte, du Soudan, du Ghana, du Nigéria, de la République Démocratique du Congo (RDC), du Kenya, et de l’Afrique du Sud. Cependant, la plupart de ces 9 pays font fabriquer certains billets à l’étranger. Le Ghana et le Nigeria le font en Grande-Bretagne. La RDC fait appel à l’Argentine, à l’Australie ou à l’Allemagne. Quant à l’Algérie, elle commande de l’étranger le papier d’impression avec tous les signes de sécurité et son imprimerie ajoute des motifs. Ces signes de sécurité tout comme les encres spéciales ou les machines sont toutes importées de la Suisse et de l’Allemagne, celles-ci étant quasiment les seuls fabricants au monde pour ce qui est des machines. Le Liberia fait fabriquer l’essentiel de ses billets aux Etats Unis d’Amérique mais recourt aussi à la Grande Bretagne. La Namibie, aussi, recourt à plusieurs imprimeurs de par le monde.

Les pays dont les monnaies sont battues à l’étranger

Dix-sept (17) le font au Royaume Uni, dix-neuf (19) en France, et six (6) en Allemagne.

Les dix-sept (17) pays concernés sont : l’Angola, le Botswana, le Cap-Vert, l’Éthiopie, la Gambie, la Guinée, le Lesotho, la Libye, le Malawi, l’île Maurice, le Mozambique, l’Ouganda, le Rwanda, Sao Tomé, les Seychelles, la Sierra-Leone et la Tanzanie.

Les dix-neuf (19) qui le font en France sont les 14 pays de la zone CFA plus la Tunisie, les îles Comores, Madagascar, la Namibie et la Zambie. Les 14 pays de zone CFA sont le Bénin, le Burkina, la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Niger, le Mali, la Guinée -Bissau, le Togo, le Cameroun, le Tchad, le Gabon, le Congo-Brazzaville, la Guinée Equatoriale et la Centrafrique.

Les six (6) qui le font en Allemagne sont : l’Erythrée, la Mauritanie, le Soudan, l’Eswatini (ex Swaziland), la Tanzanie et la Zambie.

Mariam Konaré

