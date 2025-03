Unis au sein d’une confédération, l’Alliance des Etats du Sahel (AES), le Mali, le Niger et Burkina, dans une nouvelle logique de rupture avec l’ancienne métropole, ont tout à tour acté la semaine dernière leur retrait de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF). Au nom du souverainisme, les trois dirigés par des régimes militaires dénoncent la posture de l’organisation au lendemain de leurs putschs respectifs. En effet, à l’instar du Mali en 2020, l’OIF tout en maintenant les actions de coopération en direction des populations civiles directement bénéficiaires, ainsi que celles concourant au rétablissement de la démocratie», une suspension est également infligée au Burkina et au Niger.

Dans un communiqué conjoint des ministres des Affaires étrangères, les pays de l’AES reprochent à l’OIF de les sanctionner sur la base de considérations géopolitiques et d’afficher du mépris pour leur souveraineté au lieu d’accompagner ces pays dans la réalisation des objectifs légitimes de leurs peuples.

Quant à notre pays, dans sa lettre adressée au ministère des Affaires étrangères français, ou par le truchement du ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, il est tout simplement indiqué que le Mali ne peut demeurer membre d’une organisation aux agissements incompatibles avec les principes constitutionnels fondés sur la souveraineté de l’État.

Selon les textes qui régissent l’organisation, leur retrait ne sera effectif que six mois après sa notification et préfigure un impact significatif sur plusieurs secteurs dont l’éducation. En effet, tous les trois pays bénéficient des programmes de l’OIF en faveur des étudiants, des enseignants-chercheurs et des professionnels. Notons que l’OIF siège à Paris et s’assigne comme mission de promouvoir la « langue française et la diversité culturelle et linguistique », « la paix, la démocratie et les droits de l’homme » en plus «d’appuyer l’éducation».

Amidou Keita

