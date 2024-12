L’objectif ultime de cette coopération entre le Mali et le Burkina, à travers des journées économiques sous le signe de l’AES, est de créer un espace économique commun, où la richesse générée par les échanges commerciaux et les investissements sera redistribuée pour améliorer les conditions de vie des populations.

Le Centre international de conférences de Bamako (CICB) a servi de cadre à la tenue des premières Journées économiques du Burkina au Mali. Placée sous le signe de la Confédération des États du Sahel (AES), cette rencontre vise à jeter les bases d’une intégration économique renforcée entre les deux nations et plus largement, entre les membres de l’AES. Cette première édition a été présidée par le Premier ministre malien, le Général de division Abdoulaye Maïga.

L’ouverture officielle a réuni des personnalités de haut rang, dont Mme Julienne Dembélé/Sanon, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina au Mali, ainsi que des ministres des deux pays. Le thème retenu, centré sur l’intégration économique et la création de richesse, reflète la volonté des dirigeants de la région de transformer les défis politiques et économiques en opportunités de croissance.

Selon Mme Dembélé/Sanon, « ces journées ne se limitent pas à des échanges commerciaux, mais constituent une vitrine du savoir-faire burkinabè et malien ». De son côté, le Premier ministre malien a salué cette initiative, soulignant qu’elle s’inscrit dans la vision des chefs d’État de l’AES de renforcer la défense économique tout en consolidant les partenariats stratégiques.

Les relations commerciales entre le Burkina et le Mali sont caractérisées par une interdépendance forte. Selon les derniers chiffres disponibles, en 2022, les échanges bilatéraux ont atteint des volumes significatifs. Au Burkina, on note des exportations de 4,55 milliards US$, avec des produits phares tels que l’or et le coton. Pour le Mali, il est indiqué que les exportations ont été de 3,91 milliards US$, principalement dans les secteurs minier et agricole.

Cependant, le retrait conjoint des deux pays de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) qui sera effective, en janvier 2025, pourrait entraîner des restrictions sur la libre circulation des biens et des personnes. Les tensions politiques pourraient également ralentir certains investissements régionaux. Néanmoins, la Banque d’Investissement et de Développement de la Cédéao (BIDC) continue d’entretenir des relations financières avec ces nations sahéliennes.

En dépit de ces défis, les perspectives économiques restent prometteuses. Selon des projections pour 2025, le Burkina pourrait devenir la quatrième économie de la zone CFA avec un PIB de 21,9 milliards US$, surpassant légèrement le Mali, estimé à 21,6 milliards US$.

Les Journées économiques, qui se poursuivront jusqu’au 4 décembre, proposent un programme varié. Il est prévu des expositions commerciales pour mettre en avant des entreprises burkinabè et maliennes dans des secteurs clés tels que l’agriculture, l’industrie et les nouvelles technologies. Il y aura également des rencontres B2B créant des opportunités d’investissements et de partenariats transfrontaliers. A ces activités s’ajoute des initiatives culturelles visant à promouvant un dialogue interculturel pour renforcer l’identité régionale commune.

Selon les organisateurs, cet événement s’inscrit dans une logique de défense économique collective. La consolidation des liens entre le Mali et le Burkina est vue comme un tremplin pour l’intégration régionale et la résilience face aux défis économiques mondiaux.

Perspectives pour l’avenir

Les dirigeants des deux pays espèrent que cette initiative sera le point de départ d’un modèle économique collaboratif pour l’AES. L’objectif ultime étant de créer un espace économique commun, où la richesse générée par les échanges commerciaux et les investissements sera redistribuée pour améliorer les conditions de vie des populations.

Le Premier ministre Abdoulaye Maïga a exhorté les participants à saisir cette opportunité historique pour tracer une nouvelle voie. « Ce n’est qu’ensemble que nous pourrons transformer notre région en une zone de prospérité partagée », a-t-il affirmé, appelant à des engagements concrets pour pérenniser cette coopération naissante.

