A l’occasion du nouvel an chinois (Fête du Printemps de l’année du Serpent), l’Ambassade de la République populaire de Chine au Mali a organisé vendredi une soirée de gala au Centre internationale de Bamako (CICB). C’était sous l’égide de CHEN Zhihong, Ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali.

La fête du Printemps est la fête traditionnelle la plus ancienne et la plus importante de la culture chinoise. C’est une fête qui incarne la paix, l’amitié et l’harmonie, qui sont des valeurs chères de la civilisation chinoise. Selon l’UNESCO qui l’a inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité : « Le festival du Printemps est une pratique sociale du peuple chinois pour célébrer le Nouvel an traditionnel ».

Dans son intervention, l’ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali, CHEN Zhihong, a indiqué que 2024 a été une année d’accomplissements pour la modernisation à la chinoise. « De nouveaux secteurs, de nouvelles activités et de nouveaux modèles économiques n’ont cessé d’émerger, ce qui a injecté une forte vitalité à l’économie chinoise. Sous la ferme direction du Parti communiste chinois, le taux de croissance économique chinoise atteint d’environ 5%, soit l’une des meilleures performances parmi les grandes économies mondiales et contribue près de 30 % à la croissance mondiale », a-t-il soutenu.

En plus d’avoir été une année d’accomplissements pour la modernisation à la chinoise a aussi été une année fructueuse pour les relations sino-maliennes. « L’acquis le plus important des relations sino-maliennes de cette année est sans nul doute la rencontre historique entre le Président chinois Xi Jinping et le Président malien le général d’Armée Assimi Goïta à Beijing en marge du sommet du FOCAC », a souligné le diplomate chinois. Il a rappelé que les deux chefs d’Etats ont conjointement annoncé la décision de porter les relations sino-maliennes au niveau stratégique.

Cette rencontre historique a non seulement indiqué l’orientation du développement des relations entre les deux pays, mais a également insufflé une forte dynamique à la coopération gagnant-gagnant. En 2025, les parties chinoise et malienne sont en train de travailler d’arrache-pied pour concrétiser le consensus atteint lors du sommet Chine-Afrique et de la rencontre des deux chefs d’État sino-malien. Les deux pays entendent promouvoir solidement la coopération dans l’énergie, les mines, les infrastructures, la santé, la culture et d’autres domaines structurants, axés sur les dix actions de partenariat sino-africain.

Le ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, a abondé dans le même sens. Il a salué l’excellence des relations diplomatiques entre les deux pays. Selon le chef de la diplomatie malienne, la Chine a fait une lecture lucide et pragmatique de la situation qui prévaut au Sahel, saluant ainsi la sincérité du partenariat avec l’Empire du milieu. Enfin, Abdoulaye Diop a affirmé que le Mali souhaite s’inspirer du modèle de développement chinois en développant avec Pékin des partenariats dans tous les domaines.

