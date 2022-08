Bamako, le 21 août 2021. Les travaux de la réunion préparatoire des experts de la première session de la Commission Mixte entre la République du Mali et la République Islamique d’Iran se sont ouverts ce dimanche 21 août 2022, sous la présidence du Secrétaire Général du Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l’Ambassadeur Abdoulaye TOUNKARA.

Pour le Secrétaire général, la nouvelle stratégie des plus hautes Autorités maliennes visant à élargir et à diversifier le partenariat du Mali est en marche, comme en témoigne la présente réunion préparatoire dont l’objectif est de passer en revue les acquis de la coopération avec un pays important, l’Iran, avec lequel le Mali voudrait renforcer ses relations d’amitié et de solidarité.

Il a souligné que la tenue de la Commission mixte sera un point de départ important pour les deux pays pour ouvrir de nouveaux chantiers structurants à travers l’exploitation des potentialités de coopération économique, commerciale, scientifique et technologique.

Le Chef de la délégation iranienne a, pour sa part, exprimé le grand intérêt que son pays accorde à ses relations avec le Mali qui d’ailleurs est le premier pays africain à recevoir la visite du Ministre iranien des Affaires étrangères depuis sa nomination à ce poste. Il a déclaré que son pays est déterminé à jouer un rôle important dans le processus de développement du Mali à travers le partage d’expériences et de connaissances dans les domaines prioritaires de la coopération bilatérale où son pays dispose d’un avantage comparatif.

Il est à préciser que la première Commission mixte Mali-Iran est prévue les 22 et 23 août 2022 à Bamako sous la coprésidence du Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Son Excellence Monsieur Abdoulaye DIOP et son Homologue iranien, Son Excellence Docteur Hossein Amir-ABDOLLAHIAN. D’importants Opérateurs économiques iraniens y sont également attendus en vue d’amorcer un véritable essor des relations bilatérales marquées par l’accroissement des investissements étrangers et la promotion des échanges économiques et commerciaux dans un esprit de coopération gagnant-gagnant et de respect mutuel.

Bureau de l’Information et de la Presse/MAECI

