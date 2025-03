Sahel : rejet de l’aide internationale après le gel de l’USAID (rapport)

La suspension des financements de l’USAID par Donald Trump a intensifié le rejet de l’aide internationale au Sahel, alimentant critiques, désinformation et tensions géopolitiques, selon un rapport d’Insecurity Insight.

Le gel des financements de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), ordonné par le président Donald Trump le 20 janvier 2025, a suscité un rejet massif de l’aide étrangère sur les réseaux sociaux au Sahel, selon un rapport de l’organisation Insecurity Insight publié en mars 2025.

Dans une analyse des discussions en ligne au Burkina Faso, au Mali et au Niger, l’étude révèle une montée en flèche des critiques envers les ONG et les bailleurs internationaux, alimentée par des discours nationalistes et pro-russes. « L’aide au développement n’a développé aucun pays, elle sert seulement aux donateurs pour exercer leur pression », peut-on lire dans l’un des commentaires analysés au Mali.

Selon le rapport, le rejet de l’aide est particulièrement fort au Burkina Faso (645 commentaires négatifs sur 810) et au Mali (587 sur 698), tandis que le Niger affiche des sentiments plus mitigés (44 sur 96). Les critiques portent sur la dépendance économique qu’engendrerait l’aide, les soupçons de corruption et l’influence occidentale perçue comme une ingérence.

En parallèle, les discours pro-russes se sont multipliés, dépeignant Moscou comme un partenaire plus fiable que les États-Unis ou l’Europe. « L’Occident nous donne des aides avec des conditions et des chantages. La Russie, elle, respecte notre souveraineté ! » affirme un utilisateur malien cité dans l’étude.

Le rejet de l’aide humanitaire en ligne a également eu des répercussions dans le monde réel, avec l’expulsion d’ONG comme Acted et Action pour le Bien-Être (APBE) au Niger. La répression des voix pro-aide, notamment par des insultes et accusations de trahison sur les réseaux sociaux, contribue à restreindre l’espace humanitaire, souligne le rapport.

Le gel des financements de l’USAID s’inscrit dans une politique plus large de réévaluation de l’aide étrangère menée par Donald Trump. Dès son premier mandat (2017-2021), il avait tenté à plusieurs reprises de réduire les budgets d’aide au développement, critiquant les « dépenses inutiles » et exigeant que l’aide américaine bénéficie directement aux intérêts stratégiques des États-Unis. En 2019, son administration avait suspendu plusieurs programmes d’aide à l’Amérique latine, accusant les gouvernements bénéficiaires de ne pas freiner l’immigration vers les États-Unis.

Le retour de Trump à la Maison-Blanche en 2025 a marqué une nouvelle vague de restrictions budgétaires, culminant avec l’ordre exécutif du 20 janvier 2025 gelant les financements de l’USAID pour 90 jours, officiellement pour « réévaluer et réaligner » l’aide étrangère avec les intérêts américains. Cette mesure a provoqué des perturbations dans de nombreux programmes humanitaires, notamment en Afrique et en Asie, affectant des secteurs cruciaux comme la santé, l’éducation et les infrastructures.

AC/Sf/APA

Source: https://fr.apanews.net/

Commentaires via Facebook :