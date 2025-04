Les Américains ont décidé de ramener à la Maison Blanche Donald Trump qui incarne mieux la défense de leurs intérêts et de leurs valeurs, pendant que la vieille Europe championne des principes démocratiques à géométrie variable, se vautre dans la promotion de contrevaleurs comme l’homosexualité, condamnée par toutes les grandes nations du monde.

La guerre d’Ukraine offre au Président russe Vladimir Poutine mais aussi à Donald Trump l’aubaine de régler à peu de frais leurs comptes avec tous ceux qui, solidaires dans le mal derrière Joe Biden, n’ont pas lésiné sur les moyens de les martyriser, cherchant même à les « vitrifier ». Le retour du bâton est dévastateur autant pour la marionnette Zélensky que pour les marionnettistes.

La défaite et le déclin de l’empire d’occident

A la fin de la seconde guerre mondiale en 1945, avec la défaite de l’Allemagne nazi, il ne restait plus que deux grandes puissances militaires : l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques (URSS) et les USA. L’Angleterre et le France seront cooptées au sein de l’ONU, sur la base du nombre et des ressources de leurs colonies qui leur donnaient des allures de géant. Le monde entier a compris que la Russie se trouve en Ukraine face à l’Occident et à l’OTAN avec la bénédiction d’un certain Joe Biden. Donald Trump qui connaît les motivations profondes de ce conflit a décidé d’arrêter les frais, au grand dam de Zélensky et des dirigeants européens qui avaient tout misé sur la force de dissuasion américaine. En effet, l’Ukraine a bénéficié du soutien massif de l’OTAN au sein de laquelle les USA constituent plus de 80% de la force de frappe. La France dispose de moins de trois cents (300) ogives nucléaires pour protéger territoire, c’est-à-dire presque rien au regard des capacités russes et américaines. La première leçon qu’on pourrait en tirer est que les USA tiennent les Européens autant que ceux-ci tiennent les Africains et, pour avoir mis tous ses œufs dans le même plat, l’Europe se trouve quasiment à l’article de la mort en Ukraine. La seconde leçon est que la suprématie dans le monde est essentiellement déterminée par le rapport de forces, ainsi que par la capacité à posséder, acquérir et défendre les ressources stratégiques sur le long terme. Tout le narratif européen servi jusqu’à présent sur le développement, la démocratie et les droits de l’homme est tombé à l’eau. Il faut saluer le courage et la clairvoyance d’Assimi Goïta et des présidents de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) qui, contrairement à de nombreux chefs d’Etat africains, ont pris leurs responsabilités face à l’histoire. Trump et Poutine ont plus de respect pour eux que pour les européens vaincus et, encore moins pour les valets de la Françafrique qui sont désormais pris en étau entre le marteau français et l’enclume en acier de leur propre peuple. Les observateurs les plus sceptiques ont fini par comprendre les perfidies contre les Etats du Sahel et la vacuité des arguments de la CEDEAO.

qui n’est pas à la table pourrait être au menu

Le sommet de Riyad pourrait bien annoncer le prochain sommet mondial avec la participation de l’Afrique, pour discuter de l’avenir de l’Europe. En effet, que pèse aujourd’hui l’Europe occidentale, perçue comme une simple variable d’ajustement, dans la vision et la nouvelle stratégie américaine ? Responsables Russes et Américains se sont rencontrés à Riyad en Arabie Saoudite, pour décider du sort de l’Ukraine en l’absence des Européens dont certains, au bord de l’apoplexie, crient à la trahison. On finit toujours par récolter ce qu’on a semé. Le sommet de Ryad annonce le nouvel ordre mondial dans lequel seuls les plus grands de l’heure auront le pouvoir de décider. Ironie du sort, le pays qui a sauvé l’Europe ruinée après la seconde guerre mondiale grâce au Plan Marshall, est en train d’en devenir le bourreau avec la tournure prise par les évènements en Ukraine. Et pour enfoncer le clou, la clé du problème ukrainien se trouve entre les mains de Poutine qui dispose de toutes les cartes maîtresses. Les USA qui ont la Chine dans le collimateur ne peuvent s’attaquer à celle-ci sans s’assurer de défaire l’alliance stratégique qui lie celle-ci à la Russie. Difficile à supporter pour les rois déchus d’Europe qui ne sont pas loin de la guillotine dressée par leurs peuples, d’autant plus que pour leur administrer l’extrême onction, Poutine a mis la réhabilitation de l’Afrique au programme. En ce qui concerne la France, chef de file de cette armée vaincue, elle a toujours apporté un soutien massif aux tyrans africains contre leurs peuples, au mépris de tous les principes démocratiques et du respect des droits de l’homme. La dernière leçon découle du constat de la déliquescence de l’Europe car l’avenir du monde va désormais se discuter entre la Russie, la Chine et les USA. Face au réveil des peuples africains et compte tenu des immenses potentialités de leur sous-sol, n’est-il pas permis de rêver que dans vingt ou trente ans, la dynamique créée par l’AES permettra enfin à l’Afrique de se faire inviter à la table des grands ? Ce ne serait que justice car depuis la Conférence de Berlin (1884-1885), l’Afrique est spoliée par des opportunistes qui s’en sont servi pour se hisser sur le toit du monde.

L’Occident n’a jamais proposé un plan de paix en Ukraine, comptant sur la puissance américaine pour neutraliser la Russie, tout comme il n’a jamais proposé un projet de maturation démocratique pour l’Afrique, comptant sur l’instabilité créée et entretenue pour piller les ressources. Ce sont deux erreurs fatales qui vont le conduire au purgatoire. Désormais affaiblie, la vieille Europe accrochée à l’épave ukrainienne ressemble de plus en plus à une poule qui a couvé des œufs de canard et qui, arrivée au bord de l’étang, regarde ses étranges bébés filer à la nage.

Mahamadou Camara

